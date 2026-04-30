Спецоперация, 30 апреля: Россия готова объявить перемирие на День Победы

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне вечером провели телефонный разговор, он длился более полутора часов, беседа состоялась по российской инициативе, обсуждалась, в том числе украинская тематика, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Путин проинформировал Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Трамп, в свою очередь, активно поддержал эту инициативу и отметил, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне, добавил помощник российского президента.

Также Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения – ВС РФ удерживают стратегическую инициативу и теснят противника. Помимо этого, он сообщил американскому коллеге, что цели спецоперации будут в любом случае достигнуты, отметил Ушаков

Он подчеркнул, что российский и американский лидеры высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Владимиром Зеленским , который ведет линию на затягивание конфликта. Путин рассказал Трампу, что Киев прибегает к террористическим методам, атакуя гражданские объекты на территории РФ

Кроме того, Трамп акцентировал важность скорейшего прекращения боевых действий, его доверенные лица продолжат контакты с Москвой и Киевом. Также президент США , по словам Ушакова, верит в близость сделки, которая положит конец конфликту на Украине

Зеленский должен положительно отреагировать на неоднократно выдвигавшиеся ему предложения, чтобы конфликт на Украине разрешился, заявил Ушаков.

Трамп через некоторое время на мероприятии в Белом доме заявил, что считает прошедший разговор с Путиным очень хорошим. Он также выразил уверенность, что российский президент заинтересован в поиске решения конфликта. Трамп сказал, что предложил российскому коллеге "небольшое перемирие" и предположил, что Путин мог бы это предложение поддержать.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент пока не принял решение по конкретным часам перемирия, но уточнил, что речь идет о Дне Победы. По его словам, Москва пока не слышала реакции Киева на эту инициативу.

ВСУ теряют систему укреплений в Сумской области

Российская группировка войск "Север" установила контроль над Корчаковкой в Сумской области, группировка "Центр" освободила Новоалександровку в ДНР , говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в четверг.

Как впоследствии уточнили в ведомстве, Корчаковка была вторым населенным пунктом, входившим в систему укреплений ВСУ на участке продвижения "Севера".

Кроме того, "Север", "Центр" и другие российские группировки нанесли поражение живой силе и технике украинских войск, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки превысили 1125 военнослужащих.

Также Киев лишился 18 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО "Град", зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", трех радиолокационных станций, шести станций радиоэлектронной борьбы и двух станций контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 571 беспилотник самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря

Десятки стран

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии " Единая Россия Дмитрий Медведев , выступая с лекцией на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". заявил, что прямое участие в войне с Россией принимают десятки западных стран, а не только Украина.

Запад дает Киеву "цели для нанесения ударов", поставляет вооружения, "по сути, руководят действиями нашего врага", отметил Медведев. В то же время, по словам зампреда Совбеза РФ, у противников России нет вооружений, которые есть у нее. Он уточнил, что речь не только о ракетном комплексе "Орешник" и подводном беспилотном аппарате "Посейдон". Есть и другие образцы, заверил Медведев, но предпочел о них не распространяться.

Председатель "Единой России" отметил, что администрация Трампа старается что-то делать для урегулирования конфликта на Украине, в отличие от администрации бывшего главы США Джо Байдена . Предыдущая администрация, по его словам, "просто запрягала упряжку войны и финансировала конфликт в максимальной степени".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с казахстанским визави Ермеком Кошербаевым Астане заявил, что Россия заинтересована в возобновлении переговоров по урегулированию конфликта на Украине на основе пониманий, достигнутых с США. Он добавил, что обсуждал ситуацию вокруг Украины с Кошербаевым. Долгосрочное урегулирование невозможно без устранения первопричин кризиса, подчеркнул Лавров.

Российское посольство в Нидерландах прокомментировало РИА Новости видеоролики, где утверждается, что боевики "Русского добровольческого корпуса"* пользуются нидерландскими штурмовыми винтовками C7NL. Такие факты, как отметили в дипмиссии, учитываются Россией при военно-политическом планировании.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ, предположительно, уже тестируют европейскую альтернативу Starlink, которая называется IRIS2. Об этом, по его словам, говорят сбитые обломки украинских беспилотников.

Обсудит с США

Днепропетровске, Украинские СМИ в ночь на четверг, утром и в течение дня сообщали о взрывах в Одессе Николаеве , в Шостке Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне

По данным украинской национальной энергетической компании " Укрэнерго ", часть абонентов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры были без электроснабжения.

Зеленский утверждает, что Украина обсудит с США предложение о перемирии на период празднования Дня Победы.

Также глава киевского режима в четверг подписал законы о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Верховной рады