Зобнина сделали лучшим игроком "Спартака" по итогам апреля - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
02.09.2021
17:46 30.04.2026
Зобнина сделали лучшим игроком "Спартака" по итогам апреля

Полузащитник "Спартака" Зобнин признан лучшим футболистом клуба в апреле

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" - Гильермо Абаскаль (слева) и Роман Зобнин
Футбол. РПЛ. Матч Спартак - Гильермо Абаскаль (слева) и Роман Зобнин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" - Гильермо Абаскаль (слева) и Роман Зобнин . Архивное фото
  • Полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина признали лучшим футболистом апреля в клубе.
  • За этот месяц он забил два гола и отдал одну передачу, а также преодолел отметку в 300 сыгранных игр.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин признан лучшим футболистом месяца в столичном клубе, сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
32-летний хавбек набрал 48% голосов болельщиков. В апреле россиянин забил два гола и отдал одну передачу в шести матчах за клуб, а также преодолел отметку в 300 сыгранных игр за "Спартак".
Зобнин выступает в составе "Спартака" с лета 2016 года и является капитаном команды. Вместе с клубом футболист становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Кубка страны в 2022 году.
