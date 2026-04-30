Зобнина сделали лучшим игроком "Спартака" по итогам апреля

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин признан лучшим футболистом месяца в столичном клубе, сообщается в Telegram-канале "красно-белых".
32-летний хавбек набрал 48% голосов болельщиков. В апреле россиянин забил два гола и отдал одну передачу в шести матчах за клуб, а также преодолел отметку в 300 сыгранных игр за "Спартак".
Капитан "Балтики" получил серьезную травму
30 апреля, 17:33