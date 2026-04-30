В Воронежской области уничтожили 43 вражеских беспилотника - РИА Новости, 30.04.2026
07:53 30.04.2026
В Воронежской области уничтожили 43 вражеских беспилотника

Силы ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника в Воронежской области

Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО уничтожили 43 вражеских беспилотника в Воронежской области.
  • По предварительным данным губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 43 вражеских БПЛА вечером 29 и ночью 30 апреля в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
БезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
