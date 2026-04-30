Путину рассказали о блокаднице, связавшей носки пострадавшим в Дагестане

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту России Владимиру Путину о пожилой жительнице Санкт-Петербурга, пережившей блокаду, которая связала носки и передала их пострадавшим от паводков жителям Дагестана.