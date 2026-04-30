Путину рассказали о блокаднице, связавшей носки пострадавшим в Дагестане

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров рассказал президенту России Владимиру Путину о пожилой жительнице Санкт-Петербурга, пережившей блокаду, которая связала носки и передала их пострадавшим от паводков жителям Дагестана.
В четверг в Кремле президент РФ Владимир Путин встретился с представителями Дагестана. В ходе встречи он обсудил с ними ситуацию, связанную с паводками в республике.
"Хочу привести еще один маленький по сути, но глубокий по содержанию пример. Недавно был совет законодателей, и после него я встречался с земляками в Санкт-Петербурге в постоянном представительстве. Мне рассказали, какую помощь оказывают петербуржцы. Меня тронул такой момент - сказали, что бабушка-ленинградка, петербурженка, блокадница, она принесла вязаные носки. Знаете, такое единство дорогого стоит. Это так значимо", - сказал Аскендеров.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.