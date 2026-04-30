18:20 30.04.2026 (обновлено: 18:38 30.04.2026)
Путин рассказал, что нужно для получения компенсации ущерба от паводков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что для решения вопроса о компенсации ущерба после паводка в Дагестане необходимо подтверждение факта повреждения основного жилья.
  • Путин встретился в Кремле с представителями Дагестана для обсуждения вопросов ликвидации последствий паводка.
  • Президент отметил, что многое должно проходить по решениям суда, и ключевым является подтверждение факта проживания человека в поврежденном жилье.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Подтверждение факта, что повреждено основное жилье, нужно для решения вопроса о компенсации ущерба после паводка в Дагестане, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг встретился в Кремле с представителями Дагестана, в числе участников встречи были депутаты народного собрания Дагестана, а также глава Махачкалы Джамбулат Салавов. Президент предложил им обсудить в том числе вопросы ликвидации последствий паводка в республике.
"По поводу оказания своевременной помощи тем, кто не успел оформить, не оформлял свои жилые помещения, здесь очень многое должно проходить по решениям суда... Ключевая вещь - это нужно подтвердить, что человек там проживал, что это было его основное жилье", - сказал Путин.
Республика ДагестанЖильеРоссияМахачкалаВладимир ПутинНаводнение в ДагестанеОбщество
 
 
