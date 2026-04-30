Пономарев отметил, что Семак не смог бы работать в ЦСКА без денег

- Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Сергею Семаку будет сложно реализовать себя в качестве тренера в команде, не обладающей бюджетом "Зенита".
- Пономарев отметил, что в ЦСКА нет такого бюджета, как в "Зените", и это будет препятствовать Семаку в реализации его тренерских идей.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что возглавляющему "Зенит" Сергею Семаку будет сложно реализовать себя в качестве тренера в другой команде, не обладающей бюджетом петербургского клуба.
"Семак неплохо проявил себя за ЦСКА, успел поиграть за рубежом, опыт у него хороший. Но он построил команду на иностранцах, сейчас уже такого не будет. В ЦСКА надо рассчитывать на совершенно другие деньги. Это в "Зените" ему выделяют, сколько хочешь, покупают любого игрока. Без денег ему будет реализоваться очень сложно. В ЦСКА таких денег нет, но и не должно быть", - ответил Пономарев на вопрос о том, мог бы Семак подойти ЦСКА в качестве главного тренера.
30 апреля, 14:07