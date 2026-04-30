Пономарев отметил, что Семак не смог бы работать в ЦСКА без денег

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что возглавляющему "Зенит" Сергею Семаку будет сложно реализовать себя в качестве тренера в другой команде, не обладающей бюджетом петербургского клуба.