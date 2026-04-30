Полнолуния в мае 2026 года: когда можно наблюдать Цветочную и Голубую Луны

Май 2026 года станет уникальным месяцем, ведь он отмечен не одним, а сразу двумя полнолуниями. Первое, известное как Цветочная Луна, произойдет в самом начале месяца, второе (Голубая Луна) — завершит весну 31 мая. Где и когда можно будет наблюдать майские полнолуния, происхождение названий и условия для наблюдений — в материале РИА Новости.

Когда будет полнолуние в мае 2026 года

В мае произойдет достаточно редкое явление — два полнолуния в течение одного месяца. Такое происходит далеко не каждый год и объясняется тем, что синодический месяц (то есть промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны, в данном случае — полнолуниями) немного меньше, чем месяц календарный. Его продолжительность составляет в среднем 29,53 дня, а потому раз в несколько лет образуется одно “лишнее” полнолуние.

Первое полнолуние произойдет 1 мая в 20:25 (по московскому времени). Его также называют “цветочным” полнолунием. Второй полнолуние завершит месяц и выпадает на 31 мая, его название — Голубая Луна.

Точное время по основным часовым поясам

Часовой пояс Дата и время UTC / GMT (всемирное) МСК — московское время (UTC+3) 1 мая, 20:25 31 мая, 11:47 Екатеринбург (UTC+5) 1 мая, 22:23 31 мая, 13:45 Новосибирск (UTC+7) 2 мая, 00:23 31 мая, 15:45 Владивосток (UTC+10) 2 мая, 03:23 31 мая, 18:45

При этом оба майских полнолуния относятся к категории “ микролуний ”. Это значит, что в данный момент Луна будет находиться в апогее — самой удаленной от Земли точке орбиты. Визуально это приведет к тому, что Луна на небе будет казаться несколько меньше по размеру, чем обычно, к тому же не такой яркой.

Ключевые фазы Луны в мае 2026 года

Фаза Дата Время МСК (UTC+3) Примечание Полнолуние 1 мая 20:25 Цветочная Луна, микролуние Последняя четверть 10 мая ~00:14 Убывающий полудиск, то есть освещена лишь его половина Новолуние 16 мая 23:03 Старт нового лунного цикла, Луна находится в Тельце Первая четверть 23 мая 14:12 На небе вновь видна лишь половина диска, но Луна растет Полнолуние 31 мая 11:47 Голубая Луна, второе полнолуние в течение месяца

Сколько будет длиться полнолуние

Формально полнолунием считается тот момент, когда видимый с Земли лунный диск освещен солнечными лучами полностью. Как правило, эта фаза длится всего несколько часов. Однако невооруженным глазом сложно заметить, когда освещение начинается постепенно уменьшать, а потому Луна кажется полностью освещенной в течение нескольких ночей вокруг дня полнолуния (примерно за сутки до и еще примерно 24 часа после самого события).

Почему майские полнолуния называют “Цветочной” и “Голубой” Луной

Первое полнолуние мая принято называть “цветочным”, ведь примерно в это время на территории большей части Северного полушария уже начинается период активного цветения многих растений. К слову, в некоторых странах и культурах у этого события были и местные, специфические названия. Например, кельты называли майское полнолуние Заячьей или Травяной Луной, в Канаде нередко упоминают Луну распускающихся почек и Лягушачью Луну.

Не менее поэтичное название есть и у полнолуния, которое приходится на 31 мая. Его именуют Голубой Луной, при этом намекая вовсе не на необычный оттенок земного спутника. Считается, что это название произошло от англоязычного высказывания “once in a Blue Moon” (дословно — “однажды в Голубую Луну”), которым означают очень редкое событие. Что, в общем-то, соответствует истине, ведь Голубая Луна происходит далеко не каждый год.

Как наблюдать полнолуния в России

Несмотря на то, что оба майских полнолуния относятся к микролуниям, спутник Земли в этот период будет прекрасно виден на ночном небе (особенно в условиях ясной погоды). При наблюдениях невооруженным взглядом Луна будет казаться полностью освещенной не только непосредственно 1 и 31 мая, но и на протяжении нескольких дней, соседствующих с этими датами.

Причем некоторые эксперты даже советуют наблюдать за Луной не в пик полнолуния, а чуть раньше или чуть позже (когда ее поверхность освещена не столь ярко, зачастую лучше виден рельеф). При наблюдении через телескоп можно использовать специальные фильтры, чтобы снизить яркость и сделать наблюдение более комфортным для глаз.

Оптимальным временем считается восход Луны: в это время спутник нередко приобретает красивый золотистый или красноватый оттенок, а значит, можно сделать интересные фотографии.

Для наблюдений лучше выбирать открытую местность, по возможности — за пределами города, чтобы обзору не мешали дома и другие строения, а также многочисленные городские огни.

Какие звезды будут рядом с Луной в мае

“1 мая полнолуние происходит при Луне в Скорпионе (в астрологии), тогда как астрономически она находится в созвездии Весов. Это различие связано с разными системами отсчета. Положение спутника в Скорпионе усиливает эмоциональную глубину, внутреннее напряжение и чувствительность. В этот период могут обостряться темы доверия, ревности, контроля, финансовых обязательств и психологических трансформаций, — говорит астролог Юлия Рольник. — 31 мая полнолуние происходит при Луне в Стрельце. Это уже энергия движения вперёд: темы будущего, целей, обучения, путешествий, мировоззрения и смысла жизни. Однако это полнолуние проходит на напряженной оси: Луна рядом со звездой Антарес, а Солнце при этом — рядом с Альдебараном. Подобная конфигурация связана с резкими поворотами событий и повышенной вероятностью аварийных ситуаций. Рекомендуется повышенная осторожность в дороге, внимательность к технике безопасности и отказ от лишнего риска. Особенно это касается дальних поездок и перелетов: по возможности стоит избегать перегруженных маршрутов и принимать решения спокойно и взвешенно”.

Также в мае произойдут следующие явления:

4 мая Луна пройдет рядом с яркой звездой созвездия Скорпиона — Антарес. Это сближение относится к числу редких и наблюдать его можно будет даже невооруженным глазом;

5–6 мая ожидается пик активности метеорного потока эта-Аквариды, источником которого является пылевой след кометы Галлея. В идеальных условиях можно увидеть до 40 метеоров в час, но яркий свет Луны может несколько ухудшить видимость;

19 мая произойдет одно из самых красивых явлений месяца — соединение Луны и Венеры. И яркая Венера, и тонкий серп Луны будут хорошо видны на вечернем небе;

21 мая Луна пройдет через звездное скопление Ясли. Последнее можно будет наблюдать даже невооруженным взглядом, но вдали от городской засветки;

23 мая Луна окажется рядом с звездой Регул, которая, по словам астролога, символизирует власть и амбиции;

27 мая Луна находится у звезды Спика (она считается звездой удачи и благоприятных возможностей);

31 мая Луна вновь пройдет рядом с Антаресом.

Мнение эксперта

По словам астролога Юлии Рольник, полнолуние является кульминацией лунного цикла. В этот период становится ясно, к чему привели предыдущие действия, проявляются скрытые процессы, а многие ситуации достигают своего пика.

“Полнолуние — это время завершений, а не стартов. В это время благоприятно завершать дела и подводить итоги, избавляться от лишнего (будь то ненужные вещи, “лишние” обязательства или эмоциональное напряжение, анализировать происходящее и делать выводы, а также заниматься внутренней работой и разбираться с финансовыми вопросами, например, закрывать долги. В целом полнолуние помогает увидеть правду и освободиться от того, что больше не работает”, — отметила Юлия Рольник.

© AP Photo / Musa Sadulayev Силуэты людей на фоне Луны в Грозном, Чечня

В то же время в период полнолуния, по словам астролога, является нежелательным:

принимать важные решения на эмоциях;

вступать в конфликты и выяснять отношения;

рисковать деньгами или делать импульсивные покупки;

перегружать себя физически и психологически;

начинать новые крупные проекты.

“В этот период реакции могут быть резкими, поэтому лучше дать себе паузу и не спешить”, — добавляет Юлия Рольник.

Часто задаваемые вопросы о полнолунии

Сколько полнолуний будет в мае 2026 года?

Май 2026 года будет открываться и закрываться полнолунием (первое произойдет 1 мая, второе — 31 мая). Таким образом в мае будет не одно, а сразу два полнолуния.

Когда точно будут полнолуния в мае?

Первое майское полнолуние произойдет 1 мая в 20:25 по московскому времени, второе — 31 мая в 11:47 (также по московскому времени).

Можно ли увидеть без телескопа?

Оба майских полнолуния можно будет увидеть даже невооруженным взглядом, а использование телескопа или бинокля позволит детально рассмотреть рельеф лунной поверхности.

Что такое микролуние?

Полнолуния мая относятся к категории микролуний. Это астрономические явление можно наблюдать в моменты, когда спутник Земли во время полнолуния достигает своего апогея, то есть находится на самой удаленной от нашей планеты точке собственной орбиты. При этом можно заметить, что полная Луна в небе выглядит чуть меньше, чем обычно, и не такой яркой.

Почему Луна называется Цветочной и Голубой?

Название Цветочная Луна у майского полнолуния появилось потому, что к моменту его наблюдения в Северном Полушарии уже практически повсеместно начинают распускаться различные цветы. Голубая Луна, в свою очередь, никак не связана с оттенком лунного диска. Это название отсылает к известному за границей высказыванию “once in a Blue Moon”, что часто означает редкое явление.

Голубая Луна бывает каждый год?

Два полнолуния в течение одного календарного месяца — достаточно редкое астрономическое явление. Как правило, оно происходит один раз в 2,5 или 3 года.

Будет ли затмение в мае 2026 года?

В мае 2026 года лунных затмений не произойдет. В текущем году полное лунное затмение было 3 марта, а частичное россияне смогут наблюдать 28 августа.