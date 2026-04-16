Россияне смогут увидеть самую маленькую луну в мае - РИА Новости, 16.04.2026
03:25 16.04.2026
Россияне смогут увидеть самую маленькую луну в мае

РИА Новости: россияне смогут увидеть самую маленькую луну в мае

КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Жители России в мае смогут наблюдать два полнолуния, одно из которых, известное как Голубая Луна, станет самым маленьким микролунием года, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнёва.
Микролуние происходит, когда Луна находится в апогее, то есть самой удаленной точке от Земли. По данным университета, в 2026 году первое из двух полнолуний, которые станут микролунями, произойдет 1 мая 2026 года в 20:23 по московскому времени в созвездии Весов.
"Второе полнолуние в мае 2026 года – Голубая Луна – произойдет 31 мая. Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны, что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона", - говорится в сообщении.
Полнолуние произойдет в непосредственной близости от яркой красной звезды Антарес. Также в начале мая, 5 и 6 числа, ожидается пик метеорного потока Эта-Акварид, когда можно будет увидеть до 50 метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения будут в Южном полушарии, но и в России метеоры будут видны, хоть и в меньшем количестве.
Древний ударный кратер Малаперт в области южного полюса на видимой стороне Луны - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Астроном рассказал о скрытом на Луне редком изотопе
Вчера, 03:19
 
