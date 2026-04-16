Россияне смогут увидеть самую маленькую луну в мае

КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Жители России в мае смогут наблюдать два полнолуния, одно из которых, известное как Голубая Луна, станет самым маленьким микролунием года, сообщили РИА Новости в обсерватории Университета Решетнёва.

"Второе полнолуние в мае 2026 года – Голубая Луна – произойдет 31 мая. Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны, что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона", - говорится в сообщении.