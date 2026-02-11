Солнечные и лунные затмения 2026: даты и время, где смотреть

МОСКВА — РИА Новости. В 2026 году ожидается четыре затмения: два солнечных и два лунных. А также пара так называемых “коридоров затмений”, то есть периодов, которые соединяют затмения Солнца и Луны. Полный календарь затмений в 2026 году, карта видимости и советы для наблюдателей — в материале РИА Новости.

Календарь затмений 2026 года

2026 год запомнится двумя солнечными затмениями (кольцеобразным в феврале и полным в августе) и двумя лунными (полное — в начале марта, частное — в конце августа).

Дата Тип затмения Видимость в мире Видимость в России 17 февраля 2026 Солнечное / Кольцеобразное Антарктида, южная часть Африки и Южной Америки На территории России наблюдать данное затмение будет практически невозможно 3 марта 2026 Лунное / Полное Азия, Австралия (и острова Тихого океана), Америка Восточные регионы России (Камчатка, Дальний Восток и др.) при благоприятных условиях 12 августа 2026 Солнечное / Полное Территория у Северного Ледовитого океана (в первую очередь - Гренландия), некоторые страны Европы (Испания, Португалия, Исландия) смогут наблюдать полное затмение, остальные страны - частичное Практически полное - будет видно на полуострове Таймыр, в других регионах (особенно северных) - частично 28 августа 2026 Лунное / Частное Обе Америки, Европа, Африка, Тихий океан (восточная часть территории) Частично наблюдать смогут жители европейской территории страны

Что такое затмения

Термином “затмение” в астрономии называют явление, при котором одно небесное тело полностью или частично заслоняет собой свет от другого.

“Так как в нашей системе основным источником света является Солнце, то все затмения так или иначе связаны именно с ним, даже если называются по-другому. Так, например, лунное затмение — это когда Земля перекрывает свет Солнца для Луны, и та оказывается в тени”, — говорит доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Солнечные и лунные затмения — наиболее популярные разновидности.

В астрономии и астрологии существуют свои интерпретации обоих видов данного явления, которые имеют ряд отличий.

“Для астрономии солнечное затмение — это в некотором смысле “геометрическая” ситуация, когда Солнце, Луна и Земля оказываются на одной линии, и Луна перекрывает собой Солнце (иногда полностью, иногда частично), — говорит астрофизик Сергей Богачёв. — Не случайно древние греки, которые хорошо знали геометрию, смогли уже тогда разобраться в природе затмений. Нужно отметить, что Луна проходит рядом с Солнцем каждый лунный месяц (то есть 29.5 дней), но чаще оказывается то выше, то ниже. И лишь дважды в год она обязательно “задевает Солнце”, и происходят затмение. Меньше двух их никогда не бывает, максимально бывает 4, в очень редких случаях — 5. Затмения сыграли очень большую роль в изучении Солнца: в процессе их наблюдений были открыты корона, хромосфера, протуберанцы. Сейчас значимость таких наблюдений ниже, но на полные затмения ученые по-прежнему ездят с приборами: определенные научные вопросы все еще сохраняются”.

Солнечное затмение — это всегда новолуние, отмечает астролог Юлия Рольник.

“Оно связано с началом новых циклов, сменой вектора, внешними событиями и решениями, которые задают направление на будущее. Часто солнечные затмения совпадают с резкими поворотами судьбы, сменой статуса, работы, жизненных ролей, — поясняет астролог. — Лунное затмение происходит в полнолуние и связано с завершением, прояснением, эмоциональной кульминацией. Это моменты, когда становятся очевидны скрытые ранее процессы, выходят на поверхность чувства, накопленные конфликты и внутренние противоречия”.

Солнечные затмения

Одним из наиболее зрелищных астрономических явлений по праву считается солнечное затмение, когда Луна оказывается между нашей планетой и Солнцем. С Земли это выглядит, словно спутник временно полностью или частично перекрывает солнечный диск. При этом из разных частей планеты данное явление может быть видно лучше или хуже.

“К сожалению, полоса полного затмения всегда очень узкая — всего лишь несколько сотен километров (как будто кто-то провел по глобусу грифелем карандаша). Поэтому ждать, пока эта узкая полоса пройдет по месту, где вы живете, можно едва ли не всю жизнь, — отмечает Сергей Богачев. — Частичное затмение наблюдается гораздо чаще. Ближайшее, хорошо видимое в европейской части страны, состоится 2 августа 2027 года”.

Лунные затмения

Во время лунного затмения спутник Земли оказывается заслонен от солнечных лучей поверхностью нашей планеты. То есть на этот раз Земля занимает положение между Солнцем и Луной, и тень от нее делает Луну невидимой для наблюдающих с поверхности за ночным небом зрителей.

Солнечные затмения 2026

В зависимости от того, насколько сильно диск Луны закрывает Солнце от взглядов землян, выделяют несколько основных видов солнечных затмений: полное, частичное (или частное) и кольцеобразное. При этом один и тот же вид затмения из разных точек планеты может выглядеть совершенно иначе. Например, грядущее февральское затмение на станции Мирный будет видно как кольцеобразное, а вот при наблюдении за ним с побережья Африки окажется частичным.

Кольцеобразное (17 февраля)

В последние недели уходящей зимы, 17 февраля, некоторые жители Земли смогут наблюдать так называемое кольцеобразное солнечное затмение - первое в наступившем году. Оно происходит тогда, когда Луна находится так далеко от Земли, что визуально ее размер чуть меньше солнечного диска. И, соответственно, во время затмения перекрывает его не полностью, оставляя по окружности светящийся контур (то есть кольцо).

Максимальная фаза ожидается в 15:13 (по московскому времени), а в целом явление продлится чуть более двух минут.

“Полюбоваться Солнцем в виде кольца можно будет только в Антарктиде, а в виде полумесяца лишь в некоторых регионах южного полушария (в основном в Африке)”, — говорит Сергей Богачев.

“Это затмение открывает годовой цикл перемен, связанных с темами будущего, технологий, свободы выбора и коллективных процессов. Водолей символизирует реформы, новые формы общения, цифровую среду, — отмечает Юлия Рольник. — На личном уровне это время, когда человек может неожиданно изменить свои взгляды, окружение, профессиональный курс. Возникает потребность выйти за рамки привычного сценария, отказаться от устаревших моделей мышления и зависимостей от мнения группы. Важно понимать: решения, принятые вблизи этого затмения, часто выглядят рискованными, но именно они запускают долгосрочные изменения”.

Полное (12 августа)

Полным затмение считается в том случае, когда Луна полностью перекрывает диск Солнца. В 2026 году такое затмение стоит ждать летом, 12 августа. Однако россияне смогут наблюдать его лишь частично. Своего пика явление достигнет примерно к 20:45 по московскому времени.

“Одно из самых ярких и эмоционально насыщенных затмений года. Лев связан с темами самореализации, власти, лидерства, творчества и признания, — отмечает астролог. — Это затмение затрагивает вопросы: кем я являюсь на самом деле, какую роль играю, где моя сцена и имею ли я право быть заметным. Часто оно приносит события, связанные с карьерой, публичным статусом, отношениями с руководством или авторитетными фигурами”.

Лунные затмения 2026

Среди лунных затмений также существует несколько основных видов: полные или частные (в зависимости от того, насколько сильно тень Земли накрывает Луну), а также полутеневое (когда Луна не попадает под тень от Земли, но входит в область так называемой полутени, что визуально делает ее менее яркой).

Полное (3 марта)

Достаточно редкое явление — полное лунное затмение — ждет землян 3 марта. Часто можно услышать и второе название данного события — “кровавая Луна”, так как спутник Земли в это время приобретает красный оттенок. Пик затмения состоится примерно в 14:33 по московскому времени и продлится приблизительно час.

“Это затмение фокусируется на теме порядка, здоровья, работы и ответственности. Дева связана с деталями, режимом, системой и реальностью повседневной жизни, — отмечает Юлия Рольник. — Лунное затмение в этом знаке часто подсвечивает перегрузки — физические и психологические. Многие могут остро почувствовать, где они живут "на износ", игнорируют сигналы тела или застряли в рутине, не приносящей удовлетворения. Период вокруг этого затмения подходит для пересмотра образа жизни, рабочих процессов, отношения к собственному времени и ресурсам”.

Частное (27–28 августа)

Ранним утром 28 августа часть россиян смогут увидеть второе по счету лунное затмение в году. На этот раз оно будет частичным. Пик придется на 7:12 по московскому времени.

По словам астролога, затмение пройдет под влиянием Рыб, которые связаны с подсознанием, интуицией, верой, страхами и иллюзиями.

“Это время завершения старых историй, отпускания эмоциональных привязок, прощания с тем, что давно утратило смысл, но удерживалось из привычки или жалости. У многих может усилиться чувствительность, потребность в уединении, творчестве, духовных практиках. Важно снизить нагрузку и избегать поспешных выводов - это затмение работает мягко, но глубоко, часто через сны, ощущения и внутренние инсайты”, — уточняет эксперт.

Коридоры затмений 2026

Коридор затмений — это термин, который употребляется прежде всего в астрологии и обозначает период времени, который выпадает между солнечным и лунным затмением (как правило, они происходят одно за другим, с разницей примерно в несколько недель).

“Астрономы объясняют его следующим образом. Луна, которая загораживает Солнце (солнечное затмение) ровно через половину оборота по орбите (29.5 дней разделить на 2, то есть примерно 15 суток) оказывается с противоположной стороны от Земли. И получается, что уже не она перекрывает Солнце, а Земля загораживает ее, то есть получается лунное затмение, — говорит Сергей Богачев. — Поэтому лунные и солнечные затмения часто идут парами и разделяет их один и тот же интервал — приблизительно 15 дней. Причем первое из событий по законам небесной механики происходит всегда в новолуние, а второе — в полнолуние”.

Таблица "Коридоры затмений в 2026 году": Период Входное затмение Выходное затмение Длительность "коридора" Особенности Февраль – март 2026 17 февраля (солнечное, кольцеобразное) 3 марта (полное лунное) 2 недели Даты затмений совпадают с другими астрономическими событиями (зимним новолунием и весенним полнолунием) Август 2026 12 августа (полное солнечное) 28 августа (частное лунное) Чуть более 2 недель Во время солнечного затмения Луна закроет светило всего на несколько минут

Где смотреть в России

Жители далеко не всех регионов страны смогут в полной мере насладиться как лунными, так и солнечными затмениями. Некоторые из них и вовсе будут не видны в нашем полушарии.

Таблица "Видимость затмений в регионах России". Регион РФ 17 февраля (солнечное) 3 марта (лунное) 12 августа (солнечное) 28 августа (лунное) Северо-Запад (СПб, Мурманск) Не видно Не видно Хорошо видно Видно (отдельные фазы) Центральная Россия (Москва) Не видно Не видно Незначительно видно Видно (отдельные фазы) Юг и Кавказ Не видно Не видно Практически не видно Частично видно Поволжье и Урал Не видно Не видно Практически не видно Не видно Западная Сибирь Не видно Видно Практически не видно Не видно Восточная Сибирь Не видно Хорошо видно Не видно Не видно Дальний Восток Не видно Хорошо видно Не видно Не видно Арктическая зона (Таймыр) Не видно Не видно Хорошо видно Не видно

Как наблюдать затмения безопасно

Важно не только выбрать правильное место и время для того, чтобы наблюдать за затмением, но и делать это правильно. И если затмения лунные в этом плане практически не представляют опасности для человеческого зрения, то с солнечными необходимо соблюдать особую осторожность.

Прямо смотреть даже на полное солнечное затмение не рекомендуется (это может привести к серьезным повреждениям). Лучше всего делать это через специальные очки или фильтр. Обычные солнцезащитные очки, закопченные стекла, негативы и другие подручные средства для этой цели не подходят, так как нет гарантии, что они смогут обеспечить глазам надежную защиту.

Влияние затмений на природу и человека

“Астрономы рассматривают затмение как интересную комбинацию небесных тел, при которой тень от одного тела падает на другое. Затмения и их повторяемость сыграли значительную роль в понимании законов движения спутников и планет, а древним грекам даже помогли достаточно точно вычислить размеры и расстояние до Луны”, — говорит Сергей Богачев.

С точки зрения астрологии, затмения оказывают на каждого человека разное воздействие, но большинство переживают их без каких-либо заметных перемен. Особую чувствительность к таким явлениям демонстрируют граждане с повышенной эмоциональной восприимчивостью или нестабильным психоэмоциональным фоном, а также те, чья нервная система реагирует на изменения ритмов и напряженные периоды.

Во время затмений некоторые могут отмечать у себя:

перепады настроения;

повышенную тревожность;

проявление импульсивных реакций;

повышенную раздражительность, что может приводить к конфликтам;

обострение хронических заболеваний.

“В астрологии затмения считаются особыми временными узлами: они ускоряют процессы, которые зрели давно, но не находили выхода, и часто становятся моментами решений, после которых "по-старому" уже невозможно. В отличие от обычных новолуний и полнолуний, затмения работают не один день. Их влияние ощущается за несколько недель до события и может разворачиваться в течение 3-6 месяцев, а иногда и дольше, особенно если затмение затрагивает важные точки личного гороскопа. В такие дни рекомендуется бережный режим, отказ от перегрузок и излишеств, повышенное внимание к самочувствию. Особенно это актуально для людей с сердечно-сосудистыми, неврологическими и психосоматическими особенностями”, — говорит Юлия Рольник.

Если говорить о конкретных знаках, то можно выделить следующие тенденции.

17 февраля 2026 — Солнечное затмение в Водолее

Наиболее чувствительны: Водолей, Лев, Телец, Скорпион

Как проявляется влияние:

“Для Водолеев это — перезагрузка идентичности, новый личный цикл. Не исключены смена жизненного курса и выход из старых ролей. Для Львов этот период связан с пересмотром отношений и партнерств. На первый план выйдут вопросы баланса власти, ответственности и признания в союзе, — говорит эксперт. — Тельцов ждут изменения в карьере и социальной позиции. Возможны нестандартные предложения или необходимость выйти из зоны стабильности. Скорпионы - сдвиги в теме дома, семьи, внутренней опоры. Может возникнуть потребность изменить формат жизни или отношения с близкими”.

3 марта 2026 — Лунное затмение в Деве

Наиболее чувствительны: Дева, Рыбы, Близнецы, Стрелец

“В центре внимания Дев окажутся темы здоровья, работы и образа жизни, когда настанет период осознания перегрузок и необходимости пересборки режима. Рыбам, не исключено, предстоят важные эмоциональные решения в отношениях. Для Близнецов это несет напряжение между домом и работой. Вопросы баланса личного и профессионального могут потребовать жёстких решений. Стрельцы - пересмотр целей, статуса, профессиональных ориентиров. Возможны смена приоритетов или корректировка амбиций”, — говорит эксперт.

12 августа 2026 — Солнечное затмение во Льве

Наиболее чувствительны: Лев, Водолей, Телец, Скорпион

“Для Львов это затмение окажется одним из ключевых затмений года, связанным с новым этапом самореализации, карьеры, публичной роли. Не исключены и резкие повороты судьбы. Водолеев ожидает трансформация партнерских отношений, когда вопросы свободы, границ и ответственности становятся принципиальными, — добавляет астролог. — Тельцам это сулит события в семье, недвижимости, теме безопасности, а также необходимость укрепить фундамент жизни. Скорпионы могут ощутить напряжение в профессиональной сфере. Проверка на лидерство, влияние и устойчивость позиции”.

28 августа 2026 — Лунное затмение в Рыбах

Наиболее чувствительны: Рыбы, Дева, Близнецы, Стрелец