В Кремле ответили на вопрос о формате перемирия на День Победы
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 30.04.2026
В Кремле ответили на вопрос о формате перемирия на День Победы

Песков: формат перемирия в зоне СВО на День Победы останется прежним

Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы по формату будет таким же, как и предыдущие, оно предполагает прекращение огня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы по формату будет таким же, как и предыдущие перемирия, оно предполагает прекращение огня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Так же, как и предыдущие перемирия. Пока речь идет о Дне Победы, об этом говорил президент (России Владимир - ред.) Путин. Но точное время по часам, естественно, определится, и это будет объявлено. Перемирие есть перемирие. Прекращение огня", - ответил Песков на вопрос о том, какими могут быть условия перемирия и как оно будет выглядеть.
Помощник президента России Юрий Ушаков в среду сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
Предыдущее перемирие в зоне СВО было объявлено Путиным в дни празднования Пасхи - с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам тогда поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАМоскваДмитрий ПесковЮрий УшаковДональд ТрампБезопасность
 
 
