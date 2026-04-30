В Кремле ответили на вопрос о формате перемирия на День Победы

- Перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы по формату будет таким же, как и предыдущие, оно предполагает прекращение огня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы по формату будет таким же, как и предыдущие перемирия, оно предполагает прекращение огня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Так же, как и предыдущие перемирия. Пока речь идет о Дне Победы, об этом говорил президент (России Владимир - ред.) Путин. Но точное время по часам, естественно, определится, и это будет объявлено. Перемирие есть перемирие. Прекращение огня", - ответил Песков на вопрос о том, какими могут быть условия перемирия и как оно будет выглядеть.
Помощник президента России Юрий Ушаков в среду сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
