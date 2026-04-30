В Кремле пока не слышали реакции Киева на инициативу о перемирии 9 мая

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва пока не слышала реакции Киева на озвученную инициативу о готовности к перемирию по случаю Дня Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Помощник президента России Юрий Ушаков в среду сообщил, что глава государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
"Что касается киевского режима, то реакции на это (озвученную инициативу о готовности к перемирию по случаю Дня Победы - ред.) мы пока не слышали", - сказал Песков журналистам.