Названа тройка претендентов на "Леди Бинг Трофи" в НХЛ
19:24 30.04.2026
Названа тройка претендентов на "Леди Бинг Трофи" в НХЛ

Копитар, Кофилд и Сандерсон стали претендентами на "Леди Бинг Трофи" в НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словенец Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз», американец Коул Кофилд из «Монреаль Канадиенс» и американец Джейк Сэндерсон из «Оттавы Сенаторз» вошли в тройку кандидатов на приз «Леди Бинг Трофи».
  • «Леди Бинг Трофи» вручается по итогам регулярного чемпионата НХЛ хоккеисту, который продемонстрировал образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
  • Анже Копитар является действующим обладателем этой награды, которую получал трижды за карьеру.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нападающие словенец Анже Копитар из "Лос-Анджелес Кингз", американец Коул Кофилд из "Монреаль Канадиенс" и американец Джейк Сэндерсон из "Оттавы Сенаторз" вошли в тройку кандидатов на приз "Леди Бинг Трофи", сообщается в официальном аккаунте лиги в соцсети X.
Награда "Леди Бинг Трофи" вручается по итогам регулярного чемпионата НХЛ хоккеисту, который продемонстрировал образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
Копитару 38 лет, он является действующим обладателем этой награды, которую словенец получал трижды за карьеру. Ранее Копитар объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. В заключительном регулярном чемпионате в карьере он провел 67 матчей, набрал 38 очков (12 голов + 26 передач) и получил 10 штрафных минут.
Кофилду 25 лет. В минувшей "регулярке" он провел 81 матч и набрал 88 очков (51+37). Американец получил наименьшее количество штрафных минут (14) среди 25 самых результативных игроков сезона.
Сандерсону 23 года, в 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 54 очка (14+40) и заработал 8 штрафных минут.
Эта награда была учреждена в 1925 году леди Эвелин Бинг, женой генерал-губернатора Канады Джулиана Бинга. Она подарила лиге кубок, который получил название в ее честь. Рекордсменом "Леди Бинг Трофи" является канадский хоккеист Фрэнк Буше, получивший трофей семь раз. На втором месте идет Уэйн Гретцки, пятикратный обладатель трофея, а первую тройку замыкает российский форвард Павел Дацюк, который брал награду четыре раза подряд (2006-2009), выступая за "Детройт Ред Уингз".
