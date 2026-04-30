Названа тройка претендентов на "Леди Бинг Трофи" в НХЛ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нападающие словенец Анже Копитар из "Лос-Анджелес Кингз", американец Коул Кофилд из "Монреаль Канадиенс" и американец Джейк Сэндерсон из "Оттавы Сенаторз" вошли в тройку кандидатов на приз "Леди Бинг Трофи", сообщается в официальном аккаунте лиги в соцсети X.