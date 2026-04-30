Главный тренер ЦСКА заявил, что команда могла обыграть "Авангард"
14:02 30.04.2026 (обновлено: 14:11 30.04.2026)
Главный тренер ЦСКА заявил, что команда могла обыграть "Авангард"

Никитин: хоккеисты ЦСКА могли победить "Авангард" при игре на максимуме

  • Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что у команды был потенциал победить "Авангард" при игре на свой максимум.
  • ЦСКА уступил "Авангарду" в серии второго раунда плей-офф КХЛ со счетом 1-4.
  • По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил, что у его команды был потенциал обыграть омский "Авангард" в серии второго раунда Кубка Гагарина, но тренерский штаб не смог заставить хоккеистов выложиться на пределе своих возможностей.
ЦСКА уступил "Авангарду" в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1-4.
"Мы не выжали максимум из сезона. Не смогли на пределе возможностей провести серию с "Авангардом". Потенциал обыграть был, но только если бы играли на свой максимум. Наша недоработка - тренерского штаба. Ребята выбрались из очень непростой ситуации. Они верили и сражались, сами себе доказали, что как команда мы состоялись. Для следующего шага времени не хватило. Ребят нужно похвалить, они хорошую работу провели", - заявил Никитин на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе ЦСКА в соцсети "ВКонтакте".
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, армейцы в первом раунде плей-офф одержали победу над петербургским СКА (4-1).
