Музей Победы определил победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества"

20:12 30.04.2026 (обновлено: 22:00 30.04.2026)
© РИА Новости / Максим Блинов | Монумент Победы на Поклонной горе в Москве
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Победительницей международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве" в спецноминации медиагруппы "Россия сегодня", посвященной военным корреспондентам в честь 85-летия Совинформбюро, стала 13-летняя Татьяна Закревская из Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея Победы.
В Музее Победы завершился конкурс рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве". Всего в этом году на конкурс поступило более 25 тысяч работ.
© Фото : предоставлено Музеем ПобедыРисунок 13-летней Татьяны Закревской "Военная история из первых уст", занявший первое место в специальной номинации, посвященной военным корреспондентам
"Победительницей специальной номинации медиагруппы "Россия сегодня", посвященной военным корреспондентам в честь 85-летия Совинформбюро, стала 13-летняя Татьяна Закревская из Ленинградской области", - говорится в сообщении.
В этом году было конкурс был посвящен Году единства народов России, поэтому впервые лауреатами стали жители всех регионов России. Фонд "Защитники Отечества" в своей спецноминации выбрал по три победителя от каждого региона РФ. Победителями стали более 300 художников разного возраста. Жюри признало лучшими 15 авторов рисунков в пяти различных возрастных категориях, чьи работы войдут в коллекционную серию открыток к празднику 9 Мая.
© Фото : предоставлено Музеем ПобедыРисунок 11-летней Мирославы Пятибратовой "Дорогами военкоров", получивший Приз зрительских симпатий в специальной номинации, посвященной военным корреспондентам
Как уточняется, в конкурсе приняли участие не только российские, но и зарубежные авторы Среди них представители Белоруссии, Египта, Молдавии, Узбекистана, Таджикистана, Республики Мозамбик, КНДР, Гвинейской Республики, Австралии, Боливии, Республики Сингапур, Чили и других стран. Также впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия. Среди зарубежных участников было выбрано пять победителей в различных номинациях.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в Музее Победы 6 мая.
Конкурс проводится Музеем Победы и фондом "Защитники Отечества" совместно с проектом "Активный гражданин" и платформой "Активный гражданин - детям", Движением Первых, Волонтерами Победы, Юнармией, и другими.
РИА Новости - генеральный информационный партнер.
