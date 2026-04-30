Музей Победы определил победителей конкурса рисунков "Защитники Отечества"

Монумент Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Победительницей международного конкурса рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве" в спецноминации медиагруппы "Россия сегодня", посвященной военным корреспондентам в честь 85-летия Совинформбюро, стала 13-летняя Татьяна Закревская из Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Музея Победы.

Музее Победы завершился конкурс рисунков "Защитники Отечества. Победа в единстве". Всего в этом году на конкурс поступило более 25 тысяч работ.

© Фото : предоставлено Музеем Победы Рисунок 13-летней Татьяны Закревской "Военная история из первых уст", занявший первое место в специальной номинации, посвященной военным корреспондентам

В этом году было конкурс был посвящен Году единства народов России , поэтому впервые лауреатами стали жители всех регионов России. Фонд "Защитники Отечества" в своей спецноминации выбрал по три победителя от каждого региона РФ. Победителями стали более 300 художников разного возраста. Жюри признало лучшими 15 авторов рисунков в пяти различных возрастных категориях, чьи работы войдут в коллекционную серию открыток к празднику 9 Мая.

© Фото : предоставлено Музеем Победы Рисунок 11-летней Мирославы Пятибратовой "Дорогами военкоров", получивший Приз зрительских симпатий в специальной номинации, посвященной военным корреспондентам

Египта, Молдавии, Узбекистана, Как уточняется, в конкурсе приняли участие не только российские, но и зарубежные авторы Среди них представители Белоруссии Таджикистана , Республики Мозамбик, КНДР , Гвинейской Республики, Австралии Боливии , Республики Сингапур, Чили и других стран. Также впервые к конкурсу присоединилось более 50 авторов из Республики Южная Осетия. Среди зарубежных участников было выбрано пять победителей в различных номинациях.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в Музее Победы 6 мая.

Конкурс проводится Музеем Победы и фондом "Защитники Отечества" совместно с проектом "Активный гражданин" и платформой "Активный гражданин - детям", Движением Первых, Волонтерами Победы, Юнармией, и другими.