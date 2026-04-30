17:16 30.04.2026
В МЧС рассказали, какую сумму выплатили пострадавшим в Дагестане и Чечне

Сотрудники МЧС России по Республике Дагестан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 500 миллионов рублей выплачено пострадавшим от дождевого паводка в Дагестане и Чечне.
  • В Дагестане выплаты получили 9 878 человек на общую сумму 423 381 075 рублей, а в Чеченской Республике выплаты получили 7 267 человек на общую сумму 134 162 033 рубля.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Свыше 500 миллионов рублей уже выплачено 17 145 пострадавшим от дождевого паводка в Дагестане и Чечне, сообщил начальник управления территориальной политики МЧС РФ Александр Молчанов.
В четверг состоялось очередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под председательством главы МЧС Александра Куренкова. На мероприятии была затронута ситуация в пострадавших от наводнения регионах.
Республике Дагестан выплаты получили 9 878 человек на общую сумму 423 381 075 рублей, а в Чеченской Республике выплаты уже получили 7 267 человек на общую сумму 134 162 033 рубля. Процесс выплат продолжается", - сказал Молчанов по итогам заседания правкомисcии.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.
Владимир Путин принял в Кремле главу Чечни Рамзана Кадырова - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Путин обсудил с Кадыровым поддержку пострадавших от паводка в Чечне
29 апреля, 22:41
 
Республика ДагестанРоссияСеверный КавказМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеЧеченская республика (Чечня)
 
 
