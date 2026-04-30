В МЧС рассказали, какую сумму выплатили пострадавшим в Дагестане и Чечне

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Свыше 500 миллионов рублей уже выплачено 17 145 пострадавшим от дождевого паводка в Дагестане и Чечне, сообщил начальник управления территориальной политики МЧС РФ Александр Молчанов.
В четверг состоялось очередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС под председательством главы МЧС Александра Куренкова. На мероприятии была затронута ситуация в пострадавших от наводнения регионах.
"В Республике Дагестан выплаты получили 9 878 человек на общую сумму 423 381 075 рублей, а в Чеченской Республике выплаты уже получили 7 267 человек на общую сумму 134 162 033 рубля. Процесс выплат продолжается", - сказал Молчанов по итогам заседания правкомисcии.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.