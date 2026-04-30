Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" победил "Локомотив" и находится в шаге от финала Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:58 30.04.2026 (обновлено: 18:59 30.04.2026)
"Авангард" победил "Локомотив" и находится в шаге от финала Кубка Гагарина

"Авангард" одержал третью победу над "Локомотивом" в полуфинале Кубка Гагарина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭпизод матча КХЛ "Авангард" (Омск) - "Локомотив" (Ярославль)
Эпизод матча КХЛ Авангард (Омск) - Локомотив (Ярославль) - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл ярославский "Локомотив" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Василий Пономарев (23-я минута) и Константин Окулов (51).
Защитник "Авангарда" Марсель Ибрагимов провел 200-й матч в КХЛ, форвард "Локомотива" Максим Шалунов - 800-й.
"Авангард" одержал третью победу в серии с "Локомотивом" при одном поражении - 3-1. Пятый матч противостояния пройдет 2 мая в Ярославле.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1). "Локомотив" занял первое место в Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф ярославцы прошли московский "Спартак" (4-1), в четвертьфинале - уфимский "Салават Юлаев" (4-0).
ХоккейВасилий ПономаревКонстантин ОкуловМарсель ИбрагимовЛокомотив (Ярославль)АвангардНефтехимикКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала