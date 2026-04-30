"Авангард" победил "Локомотив" и находится в шаге от финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл ярославский "Локомотив" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Василий Пономарев (23-я минута) и Константин Окулов (51).
Защитник "Авангарда" Марсель Ибрагимов провел 200-й матч в КХЛ, форвард "Локомотива" Максим Шалунов - 800-й.
"Авангард" одержал третью победу в серии с "Локомотивом" при одном поражении - 3-1. Пятый матч противостояния пройдет 2 мая в Ярославле.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1). "Локомотив" занял первое место в Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф ярославцы прошли московский "Спартак" (4-1), в четвертьфинале - уфимский "Салават Юлаев" (4-0).