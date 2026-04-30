Чемпион на грани провала! "Локомотив" оказался в шаге от вылета из плей-офф

"Локомотив" проиграл "Авангарду" в четвертом матче серии полуфинала плей-офф КХЛ. Следующее поражение приведет ярославцев к досрочному завершению сезона и лишению статуса действующих обладателей Кубка Гагарина.

Битва за финал в самом разгаре

"Мы контролировали матч и сами же его саботировали во втором периоде. Вот и все. Это никак не связано с тем фактом, что у нас в составе было 11 нападающих. Вся проблема – в удалениях, которые мы нахватали, что мы недостаточно грамотно распоряжались шайбой во втором периоде. Нападающих могло бы хоть 15, итог был бы такой же, если бы действовали так же. Мы недостаточно грамотно действовали, связи с количеством нападающих нет. Мы прекрасно понимали, что соперник будет давить, потому что проиграл оба домашних матча. Но обычно, когда мы делаем 2:0, то держим этот счёт и доводим до победы. А сегодня мы удаляемся, теряем шайбу и действуем недостаточно грамотно. Сами саботировали матч. Здесь можно искать тысячу разных историй, однако мы просто сами себе создавали проблемы. Эти голы пропустили, потому что мы недостаточно грамотно распоряжались шайбой. Завладевали шайбой, тут же ее теряли, создавался трафик у наших ворот", — так объяснил Ги Буше поражение своей команды в предыдущем матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги против "Локомотива".

Слова главного тренера "Авангарда" о том, что его подопечные контролировали ход игры в первом периоде и уступили в матче лишь из-за нескольких ошибок, звучали довольно интересно и противоречиво. "Локомотив" в первых двух периодах по игре абсолютно доминировал над омичами и укладывал их под свой фирменный каток с постоянным прессингом и давлением на ворота, из-за чего "ястребы" были вынуждены отбиваться с каждой атакой соперника, а Никита Серебряков — удивлять своими сейвами. По итогам первых двух периодов преимущество "железнодорожников" про броскам в створ (40:18) и бросковым попыткам (74:32) было ошеломительным.

Тем примечательнее, что "Авангард" по ходу встречи вел в счете 2:0, использовав в первом периоде единственные две очевидные ошибки "Локомотива", но свое преимущество в счете подопечные Буше не удержали — во второй половине второго периода ярославцы забросили три шайбы подряд, а в заключительной 20-минутке лишили "ястребов" шансов на камбэк.

"Авангард" в шаге от финала!

"Локомотив" имеет успешный опыт игры в ситуациях, когда команда уступала в серии но счетом 1-2, но впоследствии возвращалась в битву и восстанавливала статус-кво. Для того, чтобы вернуться в Ярославль с равным счетом в противостоянии, "железнодорожники" должны были сыграть в четвертом матче не хуже, чем в предыдущем. Однако и "Авангард" получил достаточно болезненный щелчок по носу в прошлой игре, чтобы сделать необходимые выводы и вернуть серию под свой контроль.

Для омичей четвертая игра серии против "Локомотива" еще до ее начала ознаменовалась приятным событием — в состав вернулся Александр Волков. Форвард "ястребов" из-за травмы пропустил пять матчей своей команды, и сегодня он был заряжен на борьбу, как никто другой.

« "Александр мог выходить еще в предыдущей встрече, но мы хотели все-таки поберечь его, потому что счет в серии был 2-0, можно было не форсировать события. При этом прекрасно понимаем, какую огромную пользу он приносит команде. Это была серьезная потеря для нашего коллектива, потому что Волков здорово действует и в нападении, и в защите. И я уверен, что сегодня он тоже отметится полезными действиями", — заявил Ги Буше перед матчем.

Главный тренер "Авангарда" оказался абсолютно прав со своим прогнозом. Волков действовал активнее всех, преодолел наибольшую дистанцию среди всех участников матча, оказался одним из лидеров команды по количеству игрового времени, а вместе с этим отметился результативным действием в эпизоде с решающим голом.

Случилось это в начале второго периода, когда Волков вместе с Дмитрием Рашевским двумя тонкими передачами развернули быструю контратаку, в ходе которой Волков и Василий Пономарев убежали "два в три". Александр отвлек на себя двух защитников "Локомотива", набегая по центру, и Пономарев решился на кистевой бросок из правого круга вбрасывания. Василию удалось пальнуть из-под Рушана Рафикова, и Даниил Исаев не смог выручить "железнодорожников". Для Пономарева этот гол стал четвертым в текущем розыгрыше Кубка Гагарина и третьим — в серии против ярославцев. Примечательно, что в этом плей-офф предельно эффективно действует правило — если забивает Пономарев, то "Авангард" побеждает.

При этом как таковых голевых и опасных моментов на протяжении всего матча было не очень много. Если в прошлом матче "Локомотив" показал умение ураганом обрушиться на чужие ворота, то сегодня ярославцы действовали более академично. Во многом играть аккуратнее и осторожнее их вынудил "Авангард", который выглядел намного более дисциплинированным коллективом, нежели позавчера. Единственной серьезнейшей ошибкой был провал "Локомотива" у своей зоны, когда неожиданно допустили выход омичей "два в ноль". Рашевский и Эндрю Потуральски устроили перепас у ворот Исаева, но голкипер гостей не повелся на это и совершил феноменальное спасение.

Этот яркий сейв Исаева должен был вдохновить "Локомотив" на более интересные действия в чужой зоне, и ярославцам удалось создать несколько хороших моментов, но их подвела реализация. В третьем периоде "железнодорожники" играли с четкой нацеленностью на ворота Никиты Серебрякова, и гол "Локо" если не назревал, то был где-то рядом. Однако старания подопечных Боба Хартли спасти матч и перевернуть его ход были разрушены.

Чуть менее чем за десять минут до конца матча "Локомотив" пропустил очень неочевидный гол. После выигранного Николаем Прохоркиным вбрасывания в чужой зоне шайбу подхватил Константин Окулов. Лучший бомбардир и снайпер этого розыгрыша плей-офф нанес, казалось, не очень опасный бросок от левого борта, однако с этим выстрелом Исаев вдруг не справился. Голкипер "железнодорожников" немного потерял позицию, и шайба влетела в ближний угол его ворот.

« "Даниил - профессионал с сильным характером. Где бы был "Локомотив" в последние годы, если бы не он. Он всегда давал команде шансы на победу. В плей-офф он играет здорово. Не знаю, что случилось с ним в эпизоде со вторым голом. В плей-офф не хочется пропускать такие голы, особенно, когда, уступая со счетом 0:1, наседаешь на соперника", — отметил Боб Хартли.