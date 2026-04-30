ЦСКА продлил контракт с Костиным на три сезона

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нападающий Клим Костин продлил контракт с московским ЦСКА на три сезона, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Договор рассчитан до конца сезона-2028/29.
Костину 26 лет, он перешел в ЦСКА из омского "Авангарда" в январе 2026 года, провел за армейцев 20 матчей и набрал 3 очка (2 шайбы + 1 передача) . В составе "Авангарда" Костин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21, также он выступал в КХЛ за московское "Динамо". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Костин играл в "Сент-Луис Блюз", "Эдмонтон Ойлерз", "Детройт Ред Уингз" и "Сан-Хосе Шаркс".
30 апреля, 16:58