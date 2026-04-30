Последний матч Малкина в карьере? "Питтсбург" не смог сотворить чудо

"Питтсбург" проиграл "Филадельфии" в шестом матче серии плей-офф НХЛ и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли. "Флайерз" впервые за шесть лет сыграют во втором раунде, а российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел, возможно, свой последний матч в карьере.

Обидная развязка для клуба Малкина

О том, что противостояние "Питтсбург Пингвинз" и "Филадельфии Флайерз" станет едва ли не самым огненным среди всех дуэлей первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, было известно с тех пор, как обе команды узнали, что станут соперниками на старте розыгрыша Кубка Стэнли. Дерби Пенсильвании — это всегда интересно, это всегда битва, напоминающая войну, на которой нет места для компромисса.

"Питтсбург", обладающий более богатым опытом кубковой борьбы, нежели "Филадельфия", к удивлению многих сам себя прижал к стене. "Пингвинз" умудрились проиграть первые три матча подряд и сходу оказаться на грани вылета из плей-офф, куда они забрались впервые за последние три сезона. Риск проиграть своему непримиримому сопернику в первом раунде со счетом 0-4 взбодрил "пингвинов", и те смогли отыграть два матча и заставили поверить в возможных камбэк в серии, но они проснулись слишком поздно.

Шестая игра противостояния, которая состоялась в Филадельфии, по всей логике должна была завершиться в пользу "Питтсбурга". "Пингвинз" сделали все, чтобы серия продлилась до седьмой встречи: они провели равный бой в первых двух периодах, а в третьей 20-минутке и на протяжении всего овертайма откровенно доминировали над оппонентом, чьи ворота в неприкосновенности оставил Даниэль Владарж, который провел отличный матч и отразил 42 броска, но под конец первого овертайма "Пенс" пропустили очень обидную шайбу в исполнении Кэма Йорка.

Возможно, голкипер "пингвинов" Артур Шилов мог сыграть лучше в эпизоде с кистевым броском Йорка от синей линии, но перед ним в мгновение выстрела находились два игрока, из-за чьих спин он попросту не увидел момент броска и не успел среагировать. Да и предъявлять претензии Шилову нет никаких причин. Латвийский вратарь "Питтсбурга", как и Владарж, провел великолепный матч и совершил несколько действительно ярких и очень важных спасений, без которых битва могла завершиться намного раньше. Но факт остается фактом — "Пингвинз" завершили свое участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2026, а "Флайерз" впервые с 2020 года прошли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с "Каролиной Харрикейнз", ранее разгромившей "Оттаву Сенаторз" (4-0).

© REUTERS / Kyle Ross Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" празднуют победу над "Питтсбург Пингвинз"

Победное возвращение Мичкова

Этот матч стал особенным для Матвея Мичкова. Не только по той причине, что российский нападающий "Филадельфии" выиграл первую в своей карьере серию в плей-офф НХЛ. Важнее то, через что ему пришлось пройти. С приходом Рика Токкета на пост главного тренера "Флайерз" в прошлом году Мичков столкнулся с новыми реалиями и условиями борьбы за место в составе. Матвей уже прошел уникальную школу Джона Тортореллы, но если бывший тренер "летчиков" занимался воспитанием россиянина ради его же блага, то с Токкетом юный форвард не сходится во многом.

Публичная критика, перевод в нижние звенья, короткое игровое время, слухи о конфликте и возможном обмене — так выглядит сотрудничество Мичкова с наставником "Филадельфии". Не обошлось без проблем и в этом розыгрыше плей-офф. В первых четырех матчах серии против "Питтсбурга" Матвей не набрал ни одного очка, имел показатель полезности "минус 1", привозил необязательные удаления и в среднем играл 9 с небольшим минуты за матч. Пятую игру противостояния россиянин пропустил.

Токкет решил отправить Мичкова в запас.

« "Он часть наших молодых игроков, через это проходили и Барки, и Бамп. Бывает, не то, что упираешься в стену, но топчешься на месте. В плей-офф очень высокий темп, и от ребят ждешь чего-то такого. Речь не о том, чтобы придираться, но иногда нормально оценить игрока, дать ему паузу. Неважно, Матвей это или Бамп. Я считаю, так и происходит развитие игроков", — аргументировал свое решение тренер "Флайерз".

© REUTERS / Charles LeClaire Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков (справа)

О точных причинах такого решения в СМИ распространились самые разные слухи. Якобы Мичков отказался выйти на одну из тренировок, а уже после игры в Питтсбурге будто отправился в Филадельфию отдельно от команды. Официального подтверждения эти разговоры не нашли, зато Матвей был возвращен в состав на шестую игру серии, которая оказалась решающей. Более того — молодой россиянин сделал все для того, чтобы его команда победила. Мичков создал несколько классных моментов в основное время матча, но "прошить" Шилова так и не сумел, зато в овертайме именно с его передачи судьбоносный бросок нанес Йорк. Каким бы ни оказалось будущее Матвея в "Филадельфии" и НХЛ в целом, но на все проблемы и конфликты он отреагировал правильно и по-взрослому.

Малкин завершит карьеру?

Во время традиционной церемонии рукопожатий по окончании серии главным объектом объективов телекамер в трансляции стал Евгений Малкин. Для российского нападающего "Питтсбурга" прошедшее противостояние оказалось особенным.

© Фото : x.com/nhl Евгений Малкин (слева)

Во-первых, Малкин является одним из главных недругов "Филадельфии", которую он по ходу своей карьеры огорчил множество раз — причем как на площадке, так и за ее пределами, дав не одно довольно провокационное высказывание в адрес принципиальных соперников "Пенс". К Евгению у болельщиков "Флайерз" столь же негативное отношение. Даже сегодня в момент, когда россиянин по приезде на арену вышел из клубного автобуса "пингвинов", его юные фанаты "Филадельфии" встретили оскорбительными кричалками.

Во-вторых — и что самое главное, — для Малкина, чей контракт с "Пенс" подходит к концу, сегодняшний матч может стать последним в его великолепной карьере. В НХЛ Евгений провел 20 сезонов, и на протяжении всего последнего года легендарный российский нападающий сделал множество заявлений о своем желании продолжить карьеру. Но у Джино есть одно стремление — играть только за "Питтсбург". В случае, если "Пингвинз" не договорятся с форвардом о новом контракте, то он завершит свой путь в НХЛ. Играть за другие клубы лиги Малкин наотрез отказывается.

« "Я говорю одно и то же: я хочу быть здесь. Я хочу быть частью команды и в следующем сезоне, и я хочу завершить карьеру в "Питтсбурге". Но это не мой выбор. Это будет решение Кайла Дубаса, новых владельцев, вероятно, тоже", — заявил Малкин по ходу серии против "Флайерз".

© REUTERS / Mark Alberti Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин

Перед нынешним руководством "Питтсбурга" действительно стоит сложный для решения вопрос. С одной стороны, "пингвины" находятся на активной стадии перестройки, и команде необходима свежая, молодая кровь, тогда как Малкину в июле исполнится 40 лет. Держать на контракте возрастного форварда, который подвержен травмам, может быть рискованно и неэффективно для реализации плана новой стратегии клуба. С другой стороны, Малкин в этом сезоне наглядно показал, что возраст для него — лишь цифры в паспорте.

Евгений все еще очень любит хоккей, он живет игрой и питается этими эмоциями так, как и в юности. "Джино — машина!" — эту фразу в отношении россиянина американцы произносили на протяжении всего сезона. Только в "регулярке" лидер "Питтсбурга" набрал 61 балл (19+42) в 56 матчах и вошел в пятерку лучших бомбардиров команды, а в плей-офф повторил рекорд Сергея Федорова по количеству сыгранных матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди российских хоккеистов (у обоих — по 183 матча). Своей игрой Малкин доказал, что все еще очень полезен для этого состава "Пингвинз". К тому же в игре в одном звене с Джино раскрылся целый раз игроков, среди которых оказался и выменянный по ходу сезона российский форвард Егор Чинахов.

"Питтсбург" в лице президента клуба по хоккейным операциям Кайла Дубаса, несмотря на свои обещания, не смог решить вопрос о продлении или непродлении контракта Малкина во время паузы на Олимпийские игры, но обязался довести до конца эту задачу летом. По слухам, если стороны придут к заключению нового контракта, то он может оказаться однолетним с зарплатой в размере пяти миллионов долларов. Впрочем, Евгения в этой истории финансовая сторона вопроса явно волнует в последнюю очередь. Ожидается, что в июле эта сага найдет свой итог.