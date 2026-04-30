В Роспотребнадзоре рассказали, когда завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ
04:28 30.04.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, когда завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ

  • Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ закончится в конце мая — начале июня.
  • Заболеваемость гриппом и ОРВИ в сезоне 2025–2026 годов находилась на уровне предыдущих аналогичных сезонов, при этом доминировал гонконгский грипп.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ закончится в конце мая - начале июня, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
"Завершение эпидсезона по гриппу и ОРВИ в России традиционно происходит в конце мая - начале июня, когда заболеваемость респираторными инфекциями значительно снижается до межсезонного уровня, а циркуляция вирусов гриппа достигает минимального уровня", - сказал агентству Горелов.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Вирусолог рассказала, какая болезнь может активизироваться от холода
Вчера, 02:34
Академик уточнил, что некоторые респираторные вирусы, такие как аденовирусы и риновирусы, не имеют выраженной сезонности и продолжают циркулировать в течение всего года.
Горелов отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в сезоне 2025-2026 годов находилась на уровне предыдущих аналогичных сезонов, при этом доминировал гонконгский грипп.​
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Мурашко назвал сезон гриппа и ОРВИ в России достаточно прогнозируемым
6 апреля, 03:08
 
ОбществоРоссияАлександр ГореловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наук
 
 
