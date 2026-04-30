В Роспотребнадзоре рассказали, когда завершится эпидсезон гриппа и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в сезоне 2025–2026 годов находилась на уровне предыдущих аналогичных сезонов, при этом доминировал гонконгский грипп.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ закончится в конце мая - начале июня, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Завершение эпидсезона по гриппу и ОРВИ в России традиционно происходит в конце мая - начале июня, когда заболеваемость респираторными инфекциями значительно снижается до межсезонного уровня, а циркуляция вирусов гриппа достигает минимального уровня", - сказал агентству Горелов

Академик уточнил, что некоторые респираторные вирусы, такие как аденовирусы и риновирусы, не имеют выраженной сезонности и продолжают циркулировать в течение всего года.