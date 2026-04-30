"Сабах" впервые стал чемпионом Азербайджана по футболу
22:26 30.04.2026
"Сабах" впервые стал чемпионом Азербайджана по футболу

"Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана по футболу

  • Футбольный клуб «Сабах» впервые в истории стал чемпионом Азербайджана.
  • «Сабах» стал девятым клубом, становившимся чемпионом Азербайджана, и набрал 72 очка, опередив «Карабах», у которого 59 очков.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана.
В четверг действующий чемпион Азербайджана "Карабах" из Агдама уступил в гостях "Нефтчи" из Баку со счетом 1:2.
В результате "Сабах" (72 очка) за четыре тура до финиша стал недосягаемым для занимающего вторую строчку "Карабаха" (59).
"Сабах" стал девятым клубом, становившимся чемпионом Азербайджана. Прежде лучшим результатом команды было второе место в сезоне-2022/23. "Карабах" с 12 чемпионствами является рекордсменом страны.
