"Сабах" впервые стал чемпионом Азербайджана по футболу

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Сабах" впервые в истории стал чемпионом Азербайджана.
В четверг действующий чемпион Азербайджана "Карабах" из Агдама уступил в гостях "Нефтчи" из Баку со счетом 1:2.
В результате "Сабах" (72 очка) за четыре тура до финиша стал недосягаемым для занимающего вторую строчку "Карабаха" (59).
"Сабах" стал девятым клубом, становившимся чемпионом Азербайджана. Прежде лучшим результатом команды было второе место в сезоне-2022/23. "Карабах" с 12 чемпионствами является рекордсменом страны.