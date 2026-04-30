Майну продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" на пять лет

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Полузащитник Кобби Майну продлил контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на пять лет. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.
Майну является воспитанником "Манчестер Юнайтед", всего за команду он провел 98 матчей и забил семь голов. Вместе с манкунианцами он выиграл Кубок Англии. В составе сборной Англии Майну дошел до финала последнего чемпионата Европы, всего за национальную команду он отыграл 12 матчей.