Майну продлил контракт с "Манчестер Юнайтед" на пять лет

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Полузащитник Кобби Майну продлил контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на пять лет. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.