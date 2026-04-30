Канадские власти отказали во въезде главе Федерации футбола Ирана - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
09:47 30.04.2026 (обновлено: 11:21 30.04.2026)
Канадские власти отказали во въезде главе Федерации футбола Ирана

Канада отказала во въезде главе Федерации футбола Ирана перед конгрессом ФИФА

  • Власти Канады отказали во въезде в страну президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу и еще двум представителям организации.
  • Отказ во въезде мог последовать из-за связи функционера с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который на территории Канады считается террористической организацией.
  • В министерстве гражданства и иммиграции Канады заявили, что должностные лица КСИР не имеют права въезда в страну.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Канады отказали во въезде в страну президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу и еще двум представителям организации, сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.
Инцидент произошел в аэропорту Торонто во вторник по местному времени. Представители федерации направлялись в Канаду для посещения конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет 30 апреля в Ванкувере. Как отмечают иранские СМИ, Тадж получил визу в понедельник, отказ мог последовать из-за связи функционера с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, который на территории Канады считается террористической организацией.
"Это не моя личная информация, но, насколько я понимаю, разрешение было отозвано. Это произошло непреднамеренно, но я предоставлю министру (гражданства и иммиграции Канады) право дать соответствующее указание", - приводит слова Ананд агентство Ассошиэйтед Пресс.
В министерстве гражданства и иммиграции Канады не стали конкретно комментировать отказ представителям Федерации футбола Ирана, но отметили, что представители КСИР не имеют права въезда в страну.
"Хотя мы не можем комментировать отдельные случаи из-за законов о защите частной жизни, правительство четко и последовательно заявляет: должностные лица КСИР не имеют права въезда в Канаду и им нет места в нашей стране", - сказали в пресс-службе ведомства.
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира этого года с учетом нынешней геополитической обстановки. На странице иранского посольства в Мексике в соцсети X 17 марта появлялась информация, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в латиноамериканское государство. 23 апреля в правительстве Ирана заявили, что сборная страны готовится к выступлению на чемпионате мира 2026 года в США.
