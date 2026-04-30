Канадские власти отказали во въезде главе Федерации футбола Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Канады отказали во въезде в страну президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу и еще двум представителям организации.

Отказ во въезде мог последовать из-за связи функционера с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который на территории Канады считается террористической организацией.

В министерстве гражданства и иммиграции Канады заявили, что должностные лица КСИР не имеют права въезда в страну.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Власти Канады отказали во въезде в страну президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу и еще двум представителям организации, сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

"Это не моя личная информация, но, насколько я понимаю, разрешение было отозвано. Это произошло непреднамеренно, но я предоставлю министру (гражданства и иммиграции Канады) право дать соответствующее указание", - приводит слова Ананд агентство Ассошиэйтед Пресс.

В министерстве гражданства и иммиграции Канады не стали конкретно комментировать отказ представителям Федерации футбола Ирана, но отметили, что представители КСИР не имеют права въезда в страну.

"Хотя мы не можем комментировать отдельные случаи из-за законов о защите частной жизни, правительство четко и последовательно заявляет: должностные лица КСИР не имеют права въезда в Канаду и им нет места в нашей стране", - сказали в пресс-службе ведомства.