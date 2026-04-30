"Звезда": тренер оценил хет-трик российского форварда в матче Кубка Стэнли

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Джон Торторелла заявил, что российский нападающий Павел Дорофеев вовремя набрал форму и показал свою лучшую игру в важный момент.
В ночь на четверг "Вегас" обыграл дома во втором овертайме "Юту" (5:4) в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повел в серии со счетом 3-2. Дорофеев впервые трижды отличился в матче плей-офф. Всего на его счету четыре гола в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
30 апреля 2026 • начало в 05:00
Закончен в OT
19:19 • Павел Дорофеев
35:37 • Павел Дорофеев
37:17 • Ши Теодор
(Марк Стоун)
59:07 • Павел Дорофеев
85:28 • Бретт Хауден
17:11 • Джон Марино
30:40 • Лоусон Краус
45:54 • Дилан Гюнтер
52:42 • Майкл Карконе
"Я с ним даже особо не разговаривал в последние дни. Хоккеисты порой демонстрируют лучшую игру в важные моменты, и это у него получается в последних играх. Должен был забрасывать четыре. Но он очень вовремя набрал форму, сначала ему приходилось сложно, но он нашел игру. Надеюсь, что продолжит в том же духе", - приводит слова Тортореллы YouTube-канал клуба.
"Стоит отдать должное Павлу. Я немного подталкивал его в плане поиска своей игры. У него это отлично получается, он смог стать звездой в большом матче", - добавил тренер.