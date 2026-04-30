"Звезда": тренер оценил хет-трик российского форварда в матче Кубка Стэнли

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Джон Торторелла заявил, что российский нападающий Павел Дорофеев вовремя набрал форму и показал свою лучшую игру в важный момент.

"Стоит отдать должное Павлу. Я немного подталкивал его в плане поиска своей игры. У него это отлично получается, он смог стать звездой в большом матче", - добавил тренер.