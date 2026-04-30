"Звезда": тренер оценил хет-трик российского форварда в матче Кубка Стэнли - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
13:53 30.04.2026 (обновлено: 13:56 30.04.2026)
"Звезда": тренер оценил хет-трик российского форварда в матче Кубка Стэнли

Торторелла: Дорофеев после хет-трика смог стать звездой в большом матче

© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс" Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
  • Павел Дорофеев вовремя набрал форму и показал свою лучшую игру в важный момент, заявил главный тренер "Вегас Голден Найтс" Джон Торторелла.
  • Дорофеев впервые сделал хет-трик в матче плей-офф НХЛ, забив три шайбы в пятом матче первого раунда против "Юты".
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Джон Торторелла заявил, что российский нападающий Павел Дорофеев вовремя набрал форму и показал свою лучшую игру в важный момент.
В ночь на четверг "Вегас" обыграл дома во втором овертайме "Юту" (5:4) в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повел в серии со счетом 3-2. Дорофеев впервые трижды отличился в матче плей-офф. Всего на его счету четыре гола в пяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
30 апреля 2026 • начало в 05:00
Закончен в OT
Вегас
5 : 4
Юта
19:19 • Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
35:37 • Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Иван Барбашев)
37:17 • Ши Теодор
(Марк Стоун)
59:07 • Павел Дорофеев
(Рейли Смит, Джек Айкел)
85:28 • Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
17:11 • Джон Марино
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
30:40 • Лоусон Краус
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
45:54 • Дилан Гюнтер
(Кайлер Ямамото, Маккензи Вигар)
52:42 • Майкл Карконе
(Александр Керфут)
"Я с ним даже особо не разговаривал в последние дни. Хоккеисты порой демонстрируют лучшую игру в важные моменты, и это у него получается в последних играх. Должен был забрасывать четыре. Но он очень вовремя набрал форму, сначала ему приходилось сложно, но он нашел игру. Надеюсь, что продолжит в том же духе", - приводит слова Тортореллы YouTube-канал клуба.
"Стоит отдать должное Павлу. Я немного подталкивал его в плане поиска своей игры. У него это отлично получается, он смог стать звездой в большом матче", - добавил тренер.
