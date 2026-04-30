Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:04 30.04.2026 (обновлено: 12:06 30.04.2026)
Дорофеев рассказал о том, как спас "Вегас" в Кубке Стэнли

Дорофеев о матче с "Ютой": приятно забросить шайбу за минуту до конца игры

© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс" Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев
© Фото : Соцсети "Вегас Голден Найтс"
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев сделал хет-трик в матче Кубка Стэнли против клуба "Юта Маммот".
  • Дорофеев заявил, что ему особенно приятно было забросить третью шайбу за минуту до конца.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев после хет-трика в ворота клуба "Юта Маммот" в матче Кубка Стэнли заявил, что ему особенно приятно было забросить третью шайбу за минуту до конца матча и перевести игру в овертайм.
В ночь на четверг "Вегас" обыграл дома во втором овертайме "Юту" (5:4) в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повел в серии со счетом 3-2. Дорофеев впервые трижды отличился в матче плей-офф, третью шайбу россиянин забросил за 53 секунды до конца встречи.
"Прекрасные ощущения, наконец получилось помочь команде, забросить несколько шайб. Тренер говорил мне играть в свой хоккей и бросать при любой возможности. Это не первый раз, когда я сравниваю счет, но сделать это в плей-офф очень приятно", - приводит слова Дорофеева сайт клуба.
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
"Питтсбург" с Малкиным вылетел из плей-офф НХЛ
05:56
 
ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Вегас Голден НайтсЮта МаммотНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.04 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Теннис
    30.04 17:00
    Х. Баптист
    М. Андреева
  • Футбол
    30.04 22:00
    Брага
    Фрайбург
  • Футбол
    30.04 22:00
    Райо Вальекано
    Страсбур
  • Футбол
    30.04 22:00
    Шахтер Донецк
    Кристал Пэлас
  • Футбол
    30.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Астон Вилла
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала