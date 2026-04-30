Дорофеев рассказал о том, как спас "Вегас" в Кубке Стэнли

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев после хет-трика в ворота клуба "Юта Маммот" в матче Кубка Стэнли заявил, что ему особенно приятно было забросить третью шайбу за минуту до конца матча и перевести игру в овертайм.
В ночь на четверг "Вегас" обыграл дома во втором овертайме "Юту" (5:4) в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повел в серии со счетом 3-2. Дорофеев впервые трижды отличился в матче плей-офф, третью шайбу россиянин забросил за 53 секунды до конца встречи.
"Прекрасные ощущения, наконец получилось помочь команде, забросить несколько шайб. Тренер говорил мне играть в свой хоккей и бросать при любой возможности. Это не первый раз, когда я сравниваю счет, но сделать это в плей-офф очень приятно", - приводит слова Дорофеева сайт клуба.