Дорофеев рассказал о том, как спас "Вегас" в Кубке Стэнли

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российский хоккеист "Вегас Голден Найтс" Павел Дорофеев после хет-трика в ворота клуба "Юта Маммот" в матче Кубка Стэнли заявил, что ему особенно приятно было забросить третью шайбу за минуту до конца матча и перевести игру в овертайм.

"Прекрасные ощущения, наконец получилось помочь команде, забросить несколько шайб. Тренер говорил мне играть в свой хоккей и бросать при любой возможности. Это не первый раз, когда я сравниваю счет, но сделать это в плей-офф очень приятно", - приводит слова Дорофеева сайт клуба.