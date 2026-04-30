Председатель народного собрания предложил Щукина на пост главы Дагестана

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров предложил президенту РФ Владимиру Путину на пост главы региона председателя Верховного суда республики Федора Щукина.

"Я хочу сказать, Федор Вячеславович очень гармонично вписался в общество и, конечно, в профессиональную работу как вид власти. Он всегда с нами на консультации, это очень важно", - сказал Аскендеров Путину

Аскендеров также подчеркнул, что, хотя Щукин родом не из Дагестана , он прописан в республике, что характеризует его как человека, который нацелен на долгосрочную работу.

"Поэтому нам кажется, если мы обсудим данную кандидатуру, предложим Вам подумать о данной кандидатуре как о руководителе республики", - заключил председатель Народного собрания Дагестана.

Федор Щукин родился в 1976 году в Нижегородской области. В 1997 года получил юридическое образование в Нижегородском университете, в 2002 году завершил обучение по специальности "Государственное и муниципальное управление".