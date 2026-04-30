Бояринцев оценил шансы Батракова заиграть в европейском топ-клубе - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
13:17 30.04.2026 (обновлено: 13:19 30.04.2026)
Бояринцев оценил шансы Батракова заиграть в европейском топ-клубе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр - РИА Новости, Анна Разуваева. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков готов к переходу в сильный европейский клуб, заявил РИА Новости экс-футболист столичного "Спартака" Денис Бояринцев.
Ранее портал championat.com сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года.
"Мне кажется, если взять лучшие матчи Батракова за "Локомотив", то, конечно, он бы не затерялся. Ему надо показывать стабильную игру в чемпионате России. Батраков для хорошего европейского клуба уже явно созрел", - сказал Бояринцев.
Батракову 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду он сыграл в 77 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.
