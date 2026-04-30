"Хьюстон" обыграл "Лейкерс" и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Хьюстон Рокетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
- Встреча завершилась со счетом 99:93 в пользу «Хьюстона».
- Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Лейкерс».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 99:93 (21:28, 30:19, 25:20, 23:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, на счету которого 25 очков. Его партнер по команде Деандре Эйтон оформил дабл-дабл (18 очков, 17 подборов). В составе победителей больше всех очков набрал форвард Джабари Смит (22).
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Лейкерс". Следующий матч состоится 1 мая в Хьюстоне.
В других матчах дня "Детройт Пистонс" обыграл дома "Орландо Мэджик" (116:109) и также сократил отставание в серии (2-3), "Кливленд Кавальерс" на своем паркете одержал победу над "Торонто Рэпторс" (125:120) и вышел вперед в противостоянии (3-2).
