"Хьюстон" обыграл "Лейкерс" и сократил отставание в серии плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
08:30 30.04.2026 (обновлено: 09:37 30.04.2026)
"Хьюстон" обыграл "Лейкерс" и сократил отставание в серии плей-офф НБА

"Хьюстон" обыграл "Лейкерс" в серии первого раунда плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Хьюстон Рокетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 99:93 в пользу «Хьюстона».
  • Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Лейкерс».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 99:93 (21:28, 30:19, 25:20, 23:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, на счету которого 25 очков. Его партнер по команде Деандре Эйтон оформил дабл-дабл (18 очков, 17 подборов). В составе победителей больше всех очков набрал форвард Джабари Смит (22).
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Лейкерс". Следующий матч состоится 1 мая в Хьюстоне.
В других матчах дня "Детройт Пистонс" обыграл дома "Орландо Мэджик" (116:109) и также сократил отставание в серии (2-3), "Кливленд Кавальерс" на своем паркете одержал победу над "Торонто Рэпторс" (125:120) и вышел вперед в противостоянии (3-2).
БаскетболСпортЛеброн ДжеймсДеандре ЭйтонЛос-Анджелес ЛейкерсХьюстон РокетсДетройт ПистонсНБА
 
