01:46 30.04.2026
Артету взбесил отмененный пенальти в матче с "Атлетико"

Артета заявил, что ошибка судьи повлияла на ход полуфинального противостояния ЛЧ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета раскритиковал решение арбитра, отменившего пенальти после вмешательства VAR в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
  • В среду «Арсенал» и «Атлетико» сыграли вничью в Мадриде в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 1:1.
  • Ответная встреча пройдет в Лондоне 5 мая.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета раскритиковал решение арбитра, отменившего пенальти после вмешательства VAR в первом матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов.
В среду "Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью в Мадриде в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 1:1. Команды обменялись голами с пенальти. На 80-й минуте встречи лондонский клуб мог заработать второй пенальти после нарушения правил со стороны футболиста "Атлетико" в своей штрафной площади. После просмотра повтора главный арбитр встречи Данни Маккели принял решение не назначать 11-метровый удар.
"Я этого не понимаю. Я очень расстроен. Имел место явный контакт, судья принял решение, и нельзя его отменять, если для этого приходится пересматривать эпизод 13 раз. Я не знаю. Этот вопрос нужно задать арбитру. Это неправильное решение, и оно меняет ход противостояния", - приводит слова Артеты TNT Sports.
ФутболСпортМикель АртетаАрсенал (Лондон)Атлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
