Аршавин рассказал, почему ему комфортно в Лондоне сейчас

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший полузащитник сборной России и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что сегодня чувствует себя в столице Англии более комфортно, чем в годы своих выступлений за английский клуб, хотя полностью адаптироваться к непохожему на другие города мегаполису ему тогда так и не удалось.
"Первый раз я перешел из одной команды в другую только в 27 лет, и это был Лондон, не похожий ни на один город в Европе или тем более у нас. Я там до конца не адаптировался, но сейчас, когда туда приезжаю, чувствую себя там комфортно. Даже более комфортно, чем когда там жил", - сказал Аршавин в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
"Когда переходил в "Кубань", других предложений не было, я там провел полгода. А в Алма-Ату было лететь тяжело, но там я чувствовал себя как в Санкт-Петербурге, и меня там любили, не верили, что я до них добрался", - сказал Аршавин.