Аршавин рассказал, почему ему комфортно в Лондоне сейчас
16:57 30.04.2026 (обновлено: 17:08 30.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Аршавин заявил, что сейчас чувствует себя в Лондоне более комфортно, чем в годы выступлений за «Арсенал».
  • Аршавин перешел в «Арсенал» из «Зенита» в 2009 году в возрасте 27 лет.
  • Позже Аршавин также выступал за краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший полузащитник сборной России и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин заявил, что сегодня чувствует себя в столице Англии более комфортно, чем в годы своих выступлений за английский клуб, хотя полностью адаптироваться к непохожему на другие города мегаполису ему тогда так и не удалось.
Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009 году. Это был его первый трансфер в карьере. Позже он также выступал за краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат".
"Первый раз я перешел из одной команды в другую только в 27 лет, и это был Лондон, не похожий ни на один город в Европе или тем более у нас. Я там до конца не адаптировался, но сейчас, когда туда приезжаю, чувствую себя там комфортно. Даже более комфортно, чем когда там жил", - сказал Аршавин в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
"Когда переходил в "Кубань", других предложений не было, я там провел полгода. А в Алма-Ату было лететь тяжело, но там я чувствовал себя как в Санкт-Петербурге, и меня там любили, не верили, что я до них добрался", - сказал Аршавин.
ФутболЛондонРоссияАнглияАндрей АршавинАрсенал (Лондон)КубаньЗенит
 
