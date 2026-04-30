18:51 30.04.2026 (обновлено: 18:55 30.04.2026)
Мирра Андреева вышла в финал крупного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Андреева вышла в финал турнира WTA 1000 в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Хейли Баптист в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • В финале турнира Андреева сыграет против победительницы встречи между Мартой Костюк и Анастасией Потаповой.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Хейли Баптист в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась победой восьмой ракетки мира со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Баптист занимает 32-е место в рейтинге WTA. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Madrid Open
30 апреля 2026 • начало в 17:05
Завершен
Хейли Баптист
0 : 24:66:7
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале турнира Андреева сыграет против победительницы встречи Марта Костюк (Украина, 23) - Анастасия Потапова (Австрия, 56).
