Мирра Андреева вышла в финал крупного турнира в Мадриде

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Хейли Баптист в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась победой восьмой ракетки мира со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Баптист занимает 32-е место в рейтинге WTA. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут.
В финале турнира Андреева сыграет против победительницы встречи Марта Костюк (Украина, 23) - Анастасия Потапова (Австрия, 56).
