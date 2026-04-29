Андреева в день рождения вместе со Шнайдер вышла в полуфинал "тысячника"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли посеянных под восьмым номером австралийку Эллен Перес и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
В полуфинале соперницами Андреевой и Шнайдер станут их соотечественница Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд.
Шнайдер и Андреева проводят первый совместный турнир в парах с ноября 2025 года. В 2024 году они завоевали серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже.