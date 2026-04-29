Андреева в день рождения вместе со Шнайдер вышла в полуфинал "тысячника" - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
18:59 29.04.2026 (обновлено: 20:29 29.04.2026)
Андреева в день рождения вместе со Шнайдер вышла в полуфинал "тысячника"

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

© Фото : Пресс-служба ITF — Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер
© Фото : Пресс-служба ITF
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • В четвертьфинале они обыграли Эллен Перес из Австралии и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6:3, 6:3.
  • В полуфинале соперницами россиянок станут Вера Звонарева и Лаура Зигемунд.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В четвертьфинале Андреева и Шнайдер обыграли посеянных под восьмым номером австралийку Эллен Перес и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут.
В полуфинале соперницами Андреевой и Шнайдер станут их соотечественница Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд.
В день матча Андреевой исполнилось 19 лет. Ранее первая ракетка России вышла в полуфинал турнира в Мадриде в одиночном разряде, где ее соперницей станет американка Хейли Баптист.
Шнайдер и Андреева проводят первый совместный турнир в парах с ноября 2025 года. В 2024 году они завоевали серебряные медали летних Олимпийских игр в Париже.
  • Теннис
    Завершен
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Енисей
    85
    67
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
    79
    76
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Тондела
    2
    2
