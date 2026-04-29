Путин уверен, что визит президента Конго пойдет на пользу отношениям стран

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что визит президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Российскую Федерацию пойдет на пользу отношениям стран.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго в Кремле.
"У вас, знаю, в программе посещение Совета Федерации, поездка в Петербург. Уверен, что ваш визит будет успешным и пойдет на пользу развитию отношений между нашими странами", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо приехал в Россию с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после инаугурации, которая состоялась 16 апреля.