Хакими и Шевалье пропустят ответный матч против "Баварии"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими и его одноклубник вратарь Люка Шевалье получили повреждения и не сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщается на сайте футбольного клуба.