Хакими и Шевалье пропустят ответный матч против "Баварии"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими и его одноклубник вратарь Люка Шевалье получили повреждения и не сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщается на сайте футбольного клуба.
Хакими получил травму бедра в первом матче полуфинала турнира, который прошел 28 апреля и завершился победой парижского клуба со счетом 5:4.
Шевалье также травмировал бедро, но на утренней тренировке команды. Отмечается, что оба футболиста останутся под наблюдением в течение следующих нескольких недель.
Ответная встреча между командами пройдет 6 мая в Мюнхене.
