20:50 29.04.2026 (обновлено: 21:44 29.04.2026)
Хакими и Шевалье пропустят ответный матч против "Баварии"

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Ашраф Хакими. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник Ашраф Хакими и вратарь Люка Шевалье из «Пари Сен-Жермен» пропустят ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии».
  • Хакими получил травму бедра в первом матче полуфинала, а Шевалье травмировался на утренней тренировке команды.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Защитник французского "Пари Сен-Жермен" Ашраф Хакими и его одноклубник вратарь Люка Шевалье получили повреждения и не сыграют в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии", сообщается на сайте футбольного клуба.
Хакими получил травму бедра в первом матче полуфинала турнира, который прошел 28 апреля и завершился победой парижского клуба со счетом 5:4.
Шевалье также травмировал бедро, но на утренней тренировке команды. Отмечается, что оба футболиста останутся под наблюдением в течение следующих нескольких недель.
Ответная встреча между командами пройдет 6 мая в Мюнхене.
"ПСЖ" обыграл "Баварию" со счетом 5:4 в первом полуфинале ЛЧ
28 апреля, 23:59
 
ФутболСпортАшраф ХакимиЛюка ШевальеПари Сен-Жермен (ПСЖ)БаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
