Овечкин с супругой поужинали в резиденции посла России в США

- Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская посетили ужин в резиденции посла России в США Александра Дарчиева.
- В меню ужина были салат с дарами моря, утка с черносливом, овощи на гриле и десерт-ассорти из русских пирожных с лесными ягодами.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская посетили ужин в резиденции посла России в США Александра Дарчиева.
"В гостях у посла России в США А. Н. Дарчиева", - написала Шубская в сториз в Instagram*.
Также она опубликовала интерьер резиденции и меню, куда вошли салат с дарами моря, утка с черносливом, овощи на гриле и десерт‑ассорти из русских пирожных с лесными ягодами.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
