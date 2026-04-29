Овечкин с супругой поужинали в резиденции посла России в США
01:12 29.04.2026 (обновлено: 01:14 29.04.2026)
Овечкин с супругой поужинали в резиденции посла России в США

Овечкин и Шубская посетили ужин в резиденции посла России в США

© AP Photo / Alex BrandonХоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия
Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская посетили ужин в резиденции посла России в США Александра Дарчиева.
  • В меню ужина были салат с дарами моря, утка с черносливом, овощи на гриле и десерт-ассорти из русских пирожных с лесными ягодами.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская посетили ужин в резиденции посла России в США Александра Дарчиева.
"В гостях у посла России в США А. Н. Дарчиева", - написала Шубская в сториз в Instagram*.
Также она опубликовала интерьер резиденции и меню, куда вошли салат с дарами моря, утка с черносливом, овощи на гриле и десерт‑ассорти из русских пирожных с лесными ягодами.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
* Деятельность Meta (соцсети Fecabook и Instagram) признана экстремисткой и запрещена в РФ.
