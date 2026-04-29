Никишин провел тренировку на льду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин приступил к тренировкам на льду после сотрясения мозга.
- Он провел тренировку в бесконтактном джерси в паре с американским защитником Шейном Гостисбером.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин, который ранее получил сотрясение мозга, приступил к тренировкам на льду, сообщает журналист Уолт Рафф в соцсети Х.
"Каролина" в субботу победила "Оттаву" со счетом 4:2 и выиграла серию первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4-0. В начале второго периода защитник "Оттавы" провел силовой прием против Никишина, по итогам эпизода защитник "Каролины" некоторое время не мог прийти в себя, а затем покинул лед при помощи партнеров, досрочно завершив участие в матче. В воскресенье стало известно, что игроку диагностировали сотрясение мозга.
Как отмечает журналист, в среду россиянин провел тренировку в бесконтактном джерси в паре с американским защитником Шейном Гостисбером. Также отмечается, что вторую тренировку подряд пропустил российский вратарь клуба Петр Кочетков.
В текущем сезоне 24-летний Никишин забросил 11 шайб и сделал 22 передачи в 81 игре регулярного чемпионата. В плей-офф он очков не набрал. Соперник "Каролины" по второму раунду определится позднее.