Украинца Мудрика дисквалифицировали на четыре года за допинг

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщил журналист talkSPORT Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X.

В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика, FA временно отстранила футболиста от соревнований. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.