Украинца Мудрика дисквалифицировали на четыре года за допинг
Футбол
 
18:06 29.04.2026 (обновлено: 18:18 29.04.2026)
Украинца Мудрика дисквалифицировали на четыре года за допинг

talkSPORT: FA дисквалифицировала футболиста Мудрика за допинг на четыре года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Михаила Мудрика, полузащитника "Челси", на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
  • Допинг-пробы А и Б Мудрика дали положительный результат, а Би-би-си сообщила, что футболист употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщил журналист talkSPORT Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X.
Ранее Джейкобс сообщил, что Мудрик в феврале 2026 года подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против FA. В суде подтвердили получение футболистом дисквалификации. В "Челси" отказались от комментариев.
В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика, FA временно отстранила футболиста от соревнований. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.
Мудрику 25 лет, он перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го. ESPN признал трансфер Мудрика худшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
ФутболСпортFAМихаил МудрикЧелсиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
