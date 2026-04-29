16:23 29.04.2026 (обновлено: 17:37 29.04.2026)
СМИ: допинговое дело украинского футболиста Мудрика передали в CAS

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дело о положительной допинг-пробе украинского полузащитника лондонского футбольного клуба "Челси" Михаила Мудрика передали в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщил журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети X.
Передача апелляции Мудрика против Футбольной ассоциации Англии (FA) состоялась 26 февраля. В настоящий момент стороны обмениваются письменными заявлениями, дата слушания еще не назначена.
Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Галатасарай - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Семин назвал сильными предстоящих соперников сборной России
Вчера, 15:30
В декабре 2024 года "Челси" сообщил о положительном результате допинг-теста Мудрика. В июне стало известно, что допинг-проба Б полузащитника дала положительный результат. В сентябре Би-би-си сообщила, что Мудрик употребил мельдоний во время сборов национальной команды Украины. По информации издания Marca, лондонский клуб расторг контракт с полузащитником.
Мудрику 25 лет, он перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в январе 2023 года. Последний матч за лондонскую команду полузащитник провел в ноябре 2024-го. ESPN признал трансфер Мудрика худшим в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Хвича Кварацхелия - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Легенда "Манчестер Юнайтед" оценил шансы Кварацхелии на "Золотой мяч"
Вчера, 15:02
 
ФутболСпортУкраинаМихаил МудрикЧелсиШахтерСпортивный арбитражный суд (CAS)АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
