19:57 29.04.2026
Глебов вошел в тройку лучших молодых игроков Восточной Европы по ускорениям

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов вошел в тройку лучших молодых игроков Восточной Европы по числу ускорений в сравнении с одноклубниками по версии CIES.
  • Форвард тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков занял девятое место в этом рейтинге.
  • Глебов в текущем сезоне провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах и забил семь мячей, а также сыграл четыре матча за сборную России.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов и форвард тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков вошли в топ-10 рейтинга футболистов не старше 21 года в Восточной Европе по числу ускорений в сравнении с одноклубниками по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Лидером рейтинга стал нигерийский вингер чешского "Слована" Афолаби Солиу, второе место занял ганский вингер сербской "Црвены Звезды" Дуглас Овусу. Глебов замкнул тройку. Пестряков занял девятое место.
Глебову 20 лет. В текущем сезоне он провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах и забил семь мячей. Также Глебов провел четыре матча за сборную России. Пестрякову 19 лет, на его счету в этом сезоне 27 матчей и шесть голов за "Акрон".
