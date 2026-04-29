Глебов вошел в тройку лучших молодых игроков Восточной Европы по ускорениям

- Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов вошел в тройку лучших молодых игроков Восточной Европы по числу ускорений в сравнении с одноклубниками по версии CIES.
- Форвард тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков занял девятое место в этом рейтинге.
- Глебов в текущем сезоне провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах и забил семь мячей, а также сыграл четыре матча за сборную России.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов и форвард тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков вошли в топ-10 рейтинга футболистов не старше 21 года в Восточной Европе по числу ускорений в сравнении с одноклубниками по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Лидером рейтинга стал нигерийский вингер чешского "Слована" Афолаби Солиу, второе место занял ганский вингер сербской "Црвены Звезды" Дуглас Овусу. Глебов замкнул тройку. Пестряков занял девятое место.