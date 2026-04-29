Глебов вошел в тройку лучших молодых игроков Восточной Европы по ускорениям

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов и форвард тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков вошли в топ-10 рейтинга футболистов не старше 21 года в Восточной Европе по числу ускорений в сравнении с одноклубниками по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).