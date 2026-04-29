Моуринью высказался о возможном возвращении в "Реал"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Жозе Моуринью заявил, что в настоящий момент он не думает о возвращении в мадридский "Реал", но не исключил этой возможности в будущем.
Ранее издание The Athletic со ссылкой на многочисленные источники сообщило, что президент "Реала" Флорентино Перес желает видеть Моуринью на посту главного тренера мадридского клуба в следующем сезоне.
"Моя ближайшая цель - это вывести "Бенфику" в Лигу чемпионов. Мы проделали невероятный путь, мы - единственная команда в Европе, которая не проиграла ни одного матча. Если мы выиграем следующие три встречи, то будем играть в самом большом европейском турнире. Это единственное, о чем я сейчас думаю. Это прежде всего. Кто знает, что будет дальше", - цитирует Моуринью Il Giornale.
За три тура до завершения сезона в чемпионате Португалии "Бенфика" (75 очков), не проигравшая ни одного матча, занимает второе место, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Команда Моуринью на три очка опережает "Спортинг", у которого на один проведенный матч меньше.
Моуринью 63 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.