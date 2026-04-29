12:59 29.04.2026 (обновлено: 13:08 29.04.2026)
Семин назвал игрока "Баварии" Олисе феноменом выше уровня Ямаля

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты французского клуба "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварии" в матче плей-офф Лиги чемпионов продемонстрировали зрелище мирового уровня, заявил РИА Новости бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.
Во вторник "ПСЖ" дома со счетом 5:4 обыграл "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел полный матч и сделал два сейва. Голкипер немецкой команды Мануэль Нойер не отразил ни одного удара и пропустил пять - такое случилось в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2000 года.
"Этот матч, конечно же, можно назвать спектаклем мирового уровня с импровизацией игроков экстра-класса. Они сами получали громадное удовольствие, и все, кто смотрел матч на стадионе и по телевизору, не хотели, чтобы эта игра заканчивалась. Ведь "ПСЖ" при счете 5:2 мог больше внимания уделить обороне, и фактически матч уже был выигран. Но в "Баварии" были игроки, которые не были согласны с поражением. И главная фигура у немецкой команды – это, конечно, Майкл Олисе. Олисе – это какой-то феномен с удивительной обводкой. Мы помним, что когда с "ПСЖ" играла "Барселона", то Ламин Ямаль не мог ни разу обыграть Нуну Мендеша. А Олисе его обыгрывал постоянно", - сказал Семин.
"И "ПСЖ" уделил ему особое внимание. Этот спектакль у многих надолго останется в памяти. Такого красочного матча в последнее время я вообще не помню. Игроки подали великолепный пример – надо посчитать, сколько времени мяч был в игре. Мне кажется, что футболисты, наверное, поставили какой-то рекорд, мяч практически не покидал поле. И интенсивность была на высочайшем уровне, никто не задерживал игру и не делал ненужный лишний пас. Не было искусственных падений, игроки были увлечены игрой и получали удовольствие, как и все зрители. Ведь футболисты "ПСЖ" при счете 5:2 могли валяться и выдерживать какие-то паузы, а они этого не делали, и играли для зрителей и для себя", - отметил собеседник агентства.
Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене.
ФутболСпортРоссияМюнхенЮрий СеминМануэль НойерМатвей СафоновЛамин ЯмальПари Сен-Жермен (ПСЖ)БаварияЛокомотив (Москва)Лига чемпионов 2025-2026
 
