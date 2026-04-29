Семин назвал блестящей игру Сафонова в матче с "Баварией"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов отлично провел игру с немецкой "Баварией" в плей-офф Лиги чемпионов, но в двух ситуациях мог выручить свою команду, заявил РИА Новости экс-главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.
Во вторник "ПСЖ" дома со счетом 5:4 обыграл "Баварию" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, Сафонов провел полный матч и сделал два сейва. Голкипер немецкой команды Мануэль Нойер не отразил ни одного удара и пропустил пять - такое случилось в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2000 года.
"Матвей Сафонов, как и вся команда "ПСЖ", вчера играл блестяще. Но, на мой взгляд, у него были и две ошибки. При втором пропущенном мяче, наверное, ему нужно было просто до удара не реагировать, и мяч ведь залетел в ворота практически по центру ворот. Наверное, в этой ситуации Матвей мог выручить команду", - сказал Семин.
"Сложно прокомментировать ситуацию с третьим мячом "Баварии". Возможно, Матвей в этой ситуации мог и выручить команду, но это не очень существенная его ошибка. В целом Сафонов сыграл хорошо, во многих моментах он действовал блестяще, ведь счет матча мог быть еще крупнее", - отметил собеседник агентства.
Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене.