В творческой лаборатории компании "Эвоген" приняли участие 30 художников

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тридцать художников из разных городов России приняли участие в творческой лаборатории проекта "Код жизни: генетика и искусство", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Эвоген".

С 17 по 19 апреля прошел второй этап проекта "Код жизни: генетика и искусство", организованный компанией "Эвоген" и куратором Анной Кириковой в партнерстве с Московской школой современного искусства (MSCA).

"В творческой лаборатории приняли участие 30 художников, прошедших конкурсный отбор. Три интенсивных дня были посвящены сближению научного и художественного миров и включали как дискуссионную программу с экспертами в обеих областях, так и лабораторные эксперименты с живыми системами", - комментируют организаторы проекта.

О генетике участникам рассказывали заместитель генерального директора "Эвоген" Олеся Сагайдак, заместитель директора НИЦ " Курчатовский институт " Максим Патрушев и генеральный директор ООО "Биотек Кампус" Константин Северинов

"Вместе с ними участники обсудили принципы наследуемости и распространенные мифы о биотехнологиях, а также перспективы создания "дизайнерских" детей и клонирования человека. Художники смогли проследить историю генетики, как историю идей и их влияния на умы ученых и обывателей и то, почему именно на генетику и синтетическую биологию сделана ставка в стремлении человечества к новому технологическому укладу", - сообщили в пресс-службе.

Во время экспериментальной части художники смогли выделить свою ДНК и изучить собственные хромосомы.

За дискуссии о современной культуре отвечали художник Василий Кононов-Гредин, куратор и художественный критик Олеся Туркина и философ Александр Писарев . Также для участников провели практические семинары с художниками и арт-менторами Михаилом Левиным и Жанной Бобраковой. Они помогли участникам разработать идеи и форматы будущих художественных произведений.