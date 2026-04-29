В творческой лаборатории компании "Эвоген" приняли участие 30 художников
16:51 29.04.2026 (обновлено: 21:03 30.04.2026)
  • С 17 по 19 апреля прошел второй этап проекта «Код жизни: генетика и искусство», организованный компанией «Эвоген» и куратором Анной Кириковой в партнерстве с Московской школой современного искусства (MSCA).
  • В творческой лаборатории приняли участие 30 художников из разных городов России, прошедших конкурсный отбор.
  • Участники проекта представили эскизы своих произведений экспертному жюри, результаты будут объявлены 20 мая, а в конце июня в галерее U Contemporary откроется выставка работ десяти победителей.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тридцать художников из разных городов России приняли участие в творческой лаборатории проекта "Код жизни: генетика и искусство", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Эвоген".
С 17 по 19 апреля прошел второй этап проекта "Код жизни: генетика и искусство", организованный компанией "Эвоген" и куратором Анной Кириковой в партнерстве с Московской школой современного искусства (MSCA).
"В творческой лаборатории приняли участие 30 художников, прошедших конкурсный отбор. Три интенсивных дня были посвящены сближению научного и художественного миров и включали как дискуссионную программу с экспертами в обеих областях, так и лабораторные эксперименты с живыми системами", - комментируют организаторы проекта.
О генетике участникам рассказывали заместитель генерального директора "Эвоген" Олеся Сагайдак, заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" Максим Патрушев и генеральный директор ООО "Биотек Кампус" Константин Северинов.
"Вместе с ними участники обсудили принципы наследуемости и распространенные мифы о биотехнологиях, а также перспективы создания "дизайнерских" детей и клонирования человека. Художники смогли проследить историю генетики, как историю идей и их влияния на умы ученых и обывателей и то, почему именно на генетику и синтетическую биологию сделана ставка в стремлении человечества к новому технологическому укладу", - сообщили в пресс-службе.
Во время экспериментальной части художники смогли выделить свою ДНК и изучить собственные хромосомы.
За дискуссии о современной культуре отвечали художник Василий Кононов-Гредин, куратор и художественный критик Олеся Туркина и философ Александр Писарев. Также для участников провели практические семинары с художниками и арт-менторами Михаилом Левиным и Жанной Бобраковой. Они помогли участникам разработать идеи и форматы будущих художественных произведений.
"В лаборатории приняли участие художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сочи и Грозного. Они представят эскизы своих произведений экспертному жюри - результаты будут объявлены 20 мая. А в конце июня в галерее U Contemporary откроется выставка работ десяти победителей, где зрители смогут посмотреть на генетику глазами художников", - комментируют организаторы проекта.
