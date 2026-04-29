Жасмин рассказала о помощи семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор) сообщила РИА Новости, что помогает 64 семьям, пострадавшим в результате паводков в Дагестане, более чем 20 из них уже оказана помощь.

"Я никогда не теряла связь с моей малой Родиной. Для меня Дагестан - это часть души, это мои корни, моя жизнь. Я провела здесь свое детство и юность. Невозможно было пройти мимо этой трагедии, не почувствовать боль людей и не помочь тем, кто в этом особенно нуждается", - сказала она.

Как рассказала Жасмин, запросы на оказание помощи поступали через социальные сети и по телефону, также информацию о нуждах пострадавших передавали журналисты. Всего в работе по оказанию помощи у певицы 64 семьи, при этом уже оказана помощь более чем 20 семьям.

"Моя команда оказывает помощь буквально с первых дней трагедии. Это покупка и строительство нового жилья, восстановление разрушенных домов, аренда квартир, приобретение техники, одежды и другие нужды. Помогаем решать юридические вопросы. Очень важна помощь многодетным семьям, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и тем, у кого дома построены без документов. Особенно приятно, что в том числе наш президент поручил поддержать именно эту категорию пострадавших", - добавила Жасмин.

Также артистка посетила Махачкалу и встретилась лично с пострадавшими семьями. В ходе поездки она смогла не только оказать поддержку, но и лично поговорить с пострадавшими, увидеть масштабы трагедии и понять, чем именно нужно помочь в первую очередь.

Кроме того, Жасмин встретилась с 7-летним мальчиком Флядином Алхасовым из Дербента , который передал для пострадавших Дагестана все деньги, которые он копил на ремонт дома. Певица вернула ему копилку с суммой на ремонт и оснащение игровой комнаты.

"Флядин - настоящий герой. Его поступок - пример бескорыстия и милосердия. Представьте, ребенок копил деньги не на детские мечты, а на ремонт своего дома! Он отдал все, что у него было, чтобы помочь людям, кто в этом больше нуждался. Именно такие поступки показывают, что даже маленький человек может делать огромное добро. Его поступок вдохновляет и доказывает, что неравнодушие и желание помочь - это самое ценное в человеке", - заключила она.