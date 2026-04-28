УНИКС одержал вторую победу над МБА-МАИ в четвертьфинале Единой лиги
21:11 28.04.2026 (обновлено: 22:10 28.04.2026)
УНИКС одержал вторую победу над МБА-МАИ в четвертьфинале Единой лиги

Баскетболисты УНИКСа одержали вторую победу над МБА-МАИ в плей-офф Единой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл МБА-МАИ во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 83:63.
  • Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу УНИКСа.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл столичный МБА-МАИ во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 83:63 (16:20, 14:12, 31:14, 22:17) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Джален Рэйнольдс из УНИКСа, на счету которого 26 очков, а также 10 подборов. В составе проигравших больше всех очков набрал Александр Платунов (16).
Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу казанского клуба. Следующий матч пройдет в Москве 2 мая.
