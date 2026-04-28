ЦСКА по силам оставить "Зенит" без чемпионства, заявил Мостовой

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. ЦСКА по силам отобрать очки у "Зенита" в матче чемпионата России и оставить клуб из Санкт-Петербурга без золотых медалей Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил РИА Новости бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. За девять туров после зимней паузы армейцы набрали 8 очков, а также вылетели из пути РПЛ Кубка России, уступив "Краснодару" по сумме двух матчей. В 28-м туре московский клуб 2 мая примет "Зенит", а через четыре дня сыграет с московским "Спартаком" в финале пути регионов Кубка России. "Зенит" располагается на втором месте, набрав 59 очков. Лидирует "Краснодар" с 60 очками.
"Что касается концовки чемпионата, то тут останется шлейф. Потому что на зимний перерыв ЦСКА уходил чуть ли не одним из лучших, боролись за чемпионство, а весной дали такую серию, что про них теперь только плохое говорят. Я остаюсь при своем мнении, что у ЦСКА хорошая команда, но так бывает в футболе. Тут нет какой-то единой формулы. Это не наука, где все можно просчитать. А то многие рассказывают, как должно быть. Но так не бывает - это футбол, он непредсказуем во многом. Сейчас три игры чемпионата впереди, важный матч с "Зенитом". И я думаю, что они вполне могут оставить "Зенит" без чемпионства, и для них это уже будет успех", - сказал Мостовой.