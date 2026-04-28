Соболенко упустила шесть матчболов и вылетела с турнира в Мадриде - РИА Новости Спорт, 29.04.2026
23:44 28.04.2026 (обновлено: 00:37 29.04.2026)
Соболенко упустила шесть матчболов и вылетела с турнира в Мадриде

  • Арина Соболенко проиграла Хейли Баптист в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде.
  • Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу американки.
  • У Соболенко прервалась 15-матчевая победная серия.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла американке Хейли Баптист в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (8:6) в пользу американки, которая идет 32-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В третьем сете Соболенко при счете 5:4 в свою пользу не смогла реализовать пять матчболов на подаче соперницы, также белоруска упустила одно решающее очко при счете 6:5 на тай-брейке. Матч продолжался 2 часа 30 минут.
У Соболенко прервалась 15-матчевая победная серия. Белоруска не проигрывала с финала Australian Open, уступив в конце января представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (4:6, 6:4, 4:6).
В полуфинале Баптист встретится с россиянкой Миррой Андреевой (8-я ракетка мира).
