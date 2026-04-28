В РПЛ установили рекорд сезона по посещаемости - РИА Новости Спорт, 28.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
12:20 28.04.2026 (обновлено: 12:33 28.04.2026)
В РПЛ установили рекорд сезона по посещаемости

Рекорд сезона по посещаемости в РПЛ был установлен в 27-м туре

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" - "Урал"
Футбол. РПЛ. Матч Спартак - Урал - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рекорд сезона по посещаемости в чемпионате России по футболу был установлен в 27-м туре.
  • Средняя посещаемость одного матча 27-го тура составила 17486 человек.
  • «Краснодар» лидирует в турнирной таблице за три тура до завершения чемпионата, опережая «Зенит» на одно очко.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рекорд сезона по посещаемости в чемпионате России по футболу был установлен в 27-м туре, сообщается на сайте турнира.
Средняя посещаемость одного матча 27-го тура составила 17486 человек, что превышает предыдущий рекорд сезона (16541 человек), установленный в пятом туре. Всего в сумме восемь матчей посетили 139893 зрителя. Наибольшее количество человек присутствовало на домашней игре "Краснодара" с махачкалинским "Динамо" - 32497 болельщиков. Отмечается, что "Нижний Новгород" установил личный рекорд посещаемости в матче с московским "Спартаком", который на стадионе посмотрели 18535 зрителей.
Общая посещаемость всех прошедших игр РПЛ в сезоне-2025/26 на данный момент превышает 2,8 миллиона человек.
За три тура до завершения чемпионата России действующий победитель "Краснодар" (60) лидирует в турнирной таблице, опережая петербургский "Зенит" (59) на одно очко.
