"Журналисткий беспредел": Плющев объяснил скандальное поведение Разина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что главного тренера клуба КХЛ "Металлург" Андрея Разина не за что наказывать за поведение на пресс-конференции.
- Разин на пресс-конференции после игры с "Ак Барсом" позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился, так как журналист не обратил внимания на то, что слова тренера были шуточными.
- Плющев отметил, что бороться с журналистским хамством сложно, и действия Разина были попыткой защитить свою честь и престиж команды.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил РИА Новости, что главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Андрея Разина не за что наказывать после поведения на пресс-конференции, потому что бороться с хамством от журналистов порой очень сложно.
В понедельник магнитогорский "Металлург" на своем льду обыграл казанский "Ак Барс" во втором матче полуфинала плей-офф КХЛ со счетом 4:2, сравняв счет в серии. Разин на послематчевой пресс-конференции позвал к себе за стол корреспондента из Казани, чей материал после первого матча серии ему не понравился. После первой встречи команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина журналист процитировал Разина, который в шутку призвал "дать по башке" видеотренерам "Ак Барса", после обращения которых отменяют взятие ворот. По ходу пресс-конференции Разин обсуждал материал журналиста. Специалисту не понравилось, что корреспондент в своей работе не обратил внимание на то, что сказанные после матча слова были шуточными, отметив, что подобное портит его тренерскую репутацию.
27 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
04:38 • Роман Канцеров
11:40 • Сергей Толчинский
(Роман Канцеров)
13:49 • Даниил Вовченко
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
17:22 • Никита Михайлис
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
00:04 • Артем Галимов
(Mitchell Miller, Александр Хмелевский)
13:12 • Александр Хмелевский
"Журналистский беспредел идет и проявляется. И порой бороться с этим хамством достаточно сложно. Бороться с этим делом, видимо, Андрей никак не может или не нашел действенных средств, поэтому и получилась такая пресс-конференция. Главного тренера "нагревают" до такой степени. Не считаю, что Разин допустил что-то невероятное. Он сделал все достаточно артистично с целью показать журналистам, что они должны быть внимательными к тому, что говорят и как комментируют. Потому что получается так, что журналист может написать что угодно, подписаться кем угодно, а потом сидеть и говорить своему редактору о том, какой он выдающийся человек, что сделал такой материал", - сказал Плющев.
"Я сам сталкивался с тем, что говорил в интервью одно, а потом читал совсем другие материалы. Бороться с этим, к сожалению, практически бесполезно. Андрей сделал то, что должен был, может после этого представители СМИ задумаются. Андрея наказывать не за что, он защищал свою честь. Он в тех формах, которые существуют, пытался сделать так, чтобы не навредить ни себе, ни престижу команды", - добавил собеседник агентства.