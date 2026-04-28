10:09 28.04.2026 (обновлено: 10:17 28.04.2026)
Путин: выводы после форума "Открытый диалог" будут учтены в программе ПМЭФ

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Выводы по итогам дискуссий форума "Открытый диалог" будут учтены в деловой программе ПМЭФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что выводы по итогам ваших дискуссий, как и в прошлом году, будут подхвачены на Петербургском экономическом форуме в июне, будут учтены в его деловой программе", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".
ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Организатор - фонд "Росконгресс". РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
